Gunther: «Timothy Thatcher podría tener más éxito»

El Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE, «The Ring General» Gunther habla de su relación con «The California Bad Boy» Timothy Thatcher. El veterano de 41 años luchó en la compañía de 2020 a 2021, e incluso tuvo sus momentos destacables, pero terminó siendo despedido. Desde entonces, como durante la mayoría de su carrera, trabaja como independiente en NOAH, GCW o MLW. Ambos luchadores compartieron las cuerdas en 91 ocasiones en promociones como EVOLVE, wXw, PROGRESS o PWG, incluyendo el evento RevPro/NJPW Global Wars 2018.

WALTER vs Timothy Thatcher PROGRESS ATLAS Championship pic.twitter.com/451AkQ1NTB — Based World (@BasedWorld690) August 6, 2024

► Gunther de Timothy Thatcher

“He aprendido mucho de Tim. Él fue muy influyente para mí. Me convirtió en un mejor luchador profesional. Creo que Tim estaría en un escenario más grande ahora si se alejara de algunos de sus valores fundamentales y aceptara la lucha libre profesional tal como es en las grandes ligas. Aunque disfruté mucho ese estilo de lucha realista, sin trucos ni adornos, la realidad es que eso no va a captar la atención de mucha gente en 2024. Al final del día, lo que hacemos es un negocio. Pero respeto que él haga lo que lo hace feliz. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no eres feliz, entonces es bastante inútil«, le dice el campeón a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Weiteres Knaller-Match für NOAH x DEFY x PROGRESS während des #wXwWTTF bestätigt. @LukeJacobs00_YG wird seine @ThisIs_Progress Men’s World Championship gegen Timothy Thatcher verteidigen! NOAH x DEFY x PROGRESS

5. Oktober – 14 Uhr

wXw World Tag Team Festival 2024… pic.twitter.com/Xrd0DnMMnN — wXw Germany (@wXwGermany) August 8, 2024

► Timothy Thatcher, lejos de los focos

“Un hombre que conocí solía bromear diciendo, ‘Si quieres contratar a Tim Thatcher, envíale un fax, y en dos o tres días hábiles, te responderá’. O la paloma mensajera, tienes que lanzarla y esperar que aterrice en algún lugar cerca de Sacramento. Todo esto… Sí, he tenido éxito a pesar de mis propias decisiones, y estoy muy agradecido de que haya funcionado de esa manera. Pero lo hice… Lo hago de esta manera por mi propia cordura. Y, afortunadamente, he construido una reputación suficiente… Comencé a luchar antes de que todas estas cosas fueran importantes. Así que, al menos, construí una reputación antes de que las redes sociales se volvieran tan relevantes. Si la gente quiere que trabaje para ellos, encuentran la manera. Y estoy muy agradecido por eso. Es un proceso de selección maravilloso también, porque solo trabajo para compañías con las que realmente quiero trabajar«, comenta Thatcher a Bill Pritchard de WrestleZone.

¿Qué opinas de las palabras de Gunther?

One of the best submissions of the year. Compliments of Timothy Thatcher – NOAH (11.10.2022)pic.twitter.com/Q4UshFIt2f — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) December 28, 2022