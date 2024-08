Gunther tras WWE SummerSlam: «Me lo merezco»

«The Ring General» Gunther expresa cómo se siente después de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE en SummerSlam 2024. También lanza un desafío a cualquiera que ponga en duda que merece estar donde está. Aquí podríamos entrar en la cuestión de quién será su primer retador. ¿Damian Priest? ¿O buscará venganza contra Finn Bálor antes? Nunca sabremos si «The Archer of Infamy» hubiera perdido el título sin la interferencia de «The Prince».

► Gunther tras WWE SummerSlam

“Siento que me lo merezco. Nada se siente manchado. Nada se siente incorrecto, no hay nada de qué avergonzarse. A partir de este día, Monday Night Raw y el legado del Campeonato Mundial Peso Completo me pertenecen. Si alguien piensa que no merezco esto, sabe dónde encontrarme», comentó en la conferencia de prensa posterior al evento premium.

Es interesante recordar que el oriundo de Viena, Austria, no se veía a sí mismo en el main roster:

“Nunca me vi en el elenco principal. Siempre sentí que no encajaría aquí. Nadie en WWE me dijo que cambiara algo. Nadie hace [lo que yo hago] mejor que yo. Y eso es lo que tengo para ofrecer. No soy ese luchador que sale de este sistema, y si algo no funciona, la semana siguiente tengo un nuevo personaje; eso no sucederá en mi caso porque yo soy yo mismo.”

¿Qué te pareció la coronación de Gunther en SummerSlam?