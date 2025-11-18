Gunther se impone a Je’Von Evans en la primera ronda del torneo Last Time is Now

El torneo Last Time is Now, camino para definir al último rival de John Cena, presentó un duelo de enorme tensión entre Gunther y Je’Von Evans, encuentro que concluyó con la victoria del Ring General. oder y disciplina.

La batalla tomó forma rápidamente, marcada por la contundencia habitual de Gunther y la velocidad de Evans. El choque entre ambos estilos elevó la intensidad desde los primeros minutos, sin que se pudiera ver un ganador claro.

Gunther impuso su dominio desde los compases iniciales con raquetazos poderosos que frenaron la movilidad de Evans. El castigo a la espalda del joven luchador marcó el desarrollo del combate, especialmente tras atraparlo en un Boston Crab y un backbreaker que modificaron el ritmo.

► Momentos claves

Evans respondió con destellos de agilidad, incluyendo un suicide dive y un frog splash que casi cambian el rumbo, pero el Ring General resistió cada intento. La secuencia final llegó cuando Gunther contrarrestó un OG Cutter, enlazó un belly-to-suplex y una powerbomb, y finalmente cerró el duelo con un mataleón del que Evans no pudo escapar.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Gunther avanza como uno de los aspirantes más serios dentro del torneo. Esperará a conocer a su siguiente rival que saldrá entre Finn Bálor y Penta.