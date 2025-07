A Gunther le sale un reto improbable fuera de WWE

Gunther es el Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE y tiene mucho entre manos constantemente, empezando por su próxima lucha con CM Punk en SummerSlam.

Y no solo dentro de la propia compañía todos están buscando una oportunidad contra él sino también fuera. George Kittle, estrella de la NFL, le lanza el siguiente reto:

George Kittle took down @mikethemiz 👊

Who’s the next WWE Superstar in his sights? 🤔@heykayadams | @gkittle46 @WWE pic.twitter.com/H6l64MnprA

