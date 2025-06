Gunther recupera el Campeonato Mundial de WWE ante Jey Uso

Jey Uso consiguió una gran victoria en Money in the Bank junto a Cody Rhodes, venciendo a John Cena y Logan Paul. Pero ahora en RAW buscó defender el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a un verdadero estratega del ring: Gunther, quien ha estado en busca de redención.

La lucha fue como han sido los otros encuentros, una mezcla de golpes y ataques rápidos contra movimientos fuertes e intentos de sumisión.

Aunque Jey intentó atacar y aplicar una dormilona desde el primer momento, aplicando movida rápidas que buscaron terminar el combate de forma rápida, lo cual dejó un poco desorientado al General del Ring.

De forma sorpresiva, Jey Uso dominó los primeros compases del combate, hasta que Gunther reaccionó y comenzó a castigar con golpes y rodillazos al abdomen del campeón, quien comenzó a resentirse físicamente.

Jey tuvo que recurrir a lo mejor de su repertorio, incluso ejecutando movimientos que rara vez utiliza, ya que empezaba a tener dificultades para atacar. Cada intento era frenado por el “General del Ring”, quien lo seguía castigando con duros ataques, incluyendo un par de suplex, mientras Jey mostraba claras señales de dolor.

El campeón trató de contraatacar con golpes directos, pero Gunther le respondió con un par de impactos más y buscó aplicar un suplex. Sin embargo, Jey logró invertir la maniobra y fue él quien terminó conectando ese castigo, lo que le permitió tomar un segundo aire y conectar varios golpes consecutivos.

Gunther intentó aplicarle una dormilona en un par de ocasiones, pero Jey logró sacarlo del ring y, con un tope suicida, lo dejó tendido en el ringside. No obstante, cuando intentó regresar al cuadrilátero, fue interceptado por Gunther, quien lo arrojó con fuerza contra la barrera de protección.

Jey reaccionó con una Spear y luego se lanzó con una plancha, pero el “General del Ring” resistió y evitó el conteo. Jey buscó otra Spear, pero fue detenido con un antebrazo. Gunther intentó aplicar una desnucadora, pero Jey lo sorprendió con una huracarrana. Aun así, el austriaco respondió con una quebradora seguida de una desnucadora, aunque el campeón logró resistir y el conteo no llegó a tres.

Después de varios minutos de intensa acción, donde incluso Gunther conectó una Spear, ambos intercambiaron golpes y múltiples intentos de dormilonas. Finalmente, Gunther logró atrapar a Jey en una poderosa dormilona. Aunque el «Yeet Master» resistió durante varios minutos e incluso logró revertir brevemente la llave, el “General del Ring” recuperó el control, volvió a aplicarla y terminó haciendo que Jey se desmayara.

De esta forma, Gunther recuperó el Campeonato Mundial de Peso Completo, reafirmando su dominio como uno de los luchadores más imponentes del momento.

GUNTHER DOES IT! 🏆

Jey Uso has been dethroned by the Ring General. 😲 pic.twitter.com/LZRYohaIcp

— WWE (@WWE) June 10, 2025