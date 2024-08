Gunther, protagonista del afiche oficial de Bash In Berlin

Justo a tiempo, Gunther se coronó Campeón Mundial de Peso Completo WWE en SummerSlam, apenas cuatro semanas antes de Bash In Berlin. Y dirán que Gunther es austriaco, no alemán, pero su vinculación con la nación teutona lo convierte casi en hijo adoptivo.

«The Ring General» dejó Austria con 20 años para instalarse en Alemania, y hasta su definitiva mudanza a los EE.UU. dos años atrás para iniciar carrera bajo los focos del elenco principal de WWE, Gunther regentaba la escuela de wXw ubicada en Gelsenkirchen, donde ejercía de entrenador. Sobra decir que por el camino, Gunther (entonces WALTER) dejó una enorme huella en la escena germana, compitiendo también para otras promotoras locales como German Wrestling Federation o Catch Wrestling Promotion.

Y así, WWE ha querido que Gunther sea la cara del afiche oficial de Bash In Berlin, donde tal vez su defensa ante Randy Orton estelarice el evento premium. Recordemos, primera vez que WWE celebra uno en Alemania.

Anoche, durante SmackDown, se amplió el cartel de Bash In Berlin con una defensa del Campeonato Indiscutible WWE. Así luce la estampa primeriza del menú del show, a celebrarse el 31 de agosto desde la Uber Arena de la capital alemana.

At #WWEBash In Berlin, Undisputed WWE Champion @CodyRhodes will defend his title against @FightOwensFight! pic.twitter.com/zuMjwkF1Eo