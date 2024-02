«Para mí, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Okada en New Japan Pro-Wrestling (…) cuando estuve en el ring con él en ambas ocasiones, pensé, ‘Okay, definitivamente es uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas.’ (…) No estoy seguro de qué depara el futuro para él, pero personalmente me encantaría verlo en la WWE y también tener esa tercera lucha con él. En este momento, lo he vencido una vez, él me ha vencido una vez, tenemos que tener esa tercera lucha« Esto decía recientemente Bronson Reed.

► Gunther alaba a Okada

Y él no sería el único que recibiría con los brazos abiertos a Kazuchika Okada en la WWE, también Gunther, el Campeón Intercontinental más longevo de la historia. Hablando recientemente con HausOfWrestling.com, «The Ring General» expresaba su opinión sobre «The Rainmaker» y la lucha libre japonesa de AJPW y NJPW.

«Creo que Okada es fenomenal. Siempre he sido un gran admirador de la lucha libre japonesa. Cuando crecí en el mundo de la lucha profesional, entendí todo, siempre disfruté más de la lucha libre japonesa. Para ser honesto, prefería más All Japan que New Japan. Pero sí, él es uno de los mejores del mundo, y si decide unirse a la WWE, será muy bien recibido. Creo que encontrará una gran competencia aquí.»

A lo largo de su carrera previa a WWE, Gunther, cuando era WALTER, luchó muchas veces en Japón, la mayoría de ellas en Pro Wrestling ZERO1-MAX. También lo hizo en Big Japan Pro-Wrestling o la extinta MAKEHEN. En ocasiones visitó el pro wrestling nipón con otras empresas como Combat Zone Wrestling o Westside Xtreme Wrestling. Probablemente, muchos fans están soñando con que él y Kazuchika Okada se vean las caras en un gran combate. La verdad es que sería ideal para WrestleMania 40.