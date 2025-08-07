Gunther: «Nunca perseguí la WWE»

Gunther comparte cómo logró el éxito en WWE sin seguir modas, apostando por un estilo realista y fiel a su identidad como luchador. En su combate más reciente, «El General del Ring» perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo a manos de CM Punk en SummerSlam 2025.

► En palabras de Gunther

“Nunca perseguí este lugar”

«Nunca, puede sonar un poco arrogante, pero nunca perseguí este lugar. Nunca perseguí la WWE, nunca fue como: ‘tengo que entrenar porque quiero llegar allí’, ¿sabes? Mi único enfoque era: ‘eso es lo que quiero ser, y tratar de ser lo mejor posible en eso’. Y me mantuve firme en eso. Durante mucho tiempo no me veía teniendo éxito aquí o nunca… Pero siento que realmente me ayudó el hecho de que no lo perseguí. Y cuando estuve aquí, simplemente fui yo mismo, y eso fue lo que ellos querían.»

Ir en la otra dirección

«La competencia comenzó siendo algo así como: ‘Oh, vi ese clip en PWG. Todos hacen eso. Yo también debería hacerlo’. Y era como: ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo exprimir lo máximo posible en mi combate? Para después vender camisetas y cosas así. Y yo siempre pensaba: ‘¿Sabes qué? Todos van en esa dirección. Yo me voy a ir en la dirección contraria. Si quieres destacar, simplemente ve en la otra dirección’. Especialmente teníamos un grupo llamado Ringkampf, que básicamente era como el Imperium original, ¿cierto?… Todos eran coloridos, mucha acción. Nosotros no hacíamos nada de eso, solo vestíamos de negro. Hablábamos del deporte, hablábamos del arte. Eso es lo que importa. Ser el aguafiestas de esa organización, donde sea que estuviéramos. Y sí, eso funcionó muy bien, porque siento que muchas veces ser un buen villano también requiere un compromiso. Porque te pierdes algunas cosas, como que hay más dinero en el merchandising de los babyface, y todo eso. Así que es un compromiso. Pero también siento que, si eres bueno en eso, puedes tener una carrera muy larga.»