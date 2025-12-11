Gunther: «Nunca me gustó John Cena»

A falta de días para ser el último rival de la carrera de John Cena en WWE, Gunther habla de todo durante una reciente visita a ESPN (First Take y The Rich Eisen Show).

► En palabras de Gunther

¿Qué tan especial es enfrentarse a Cena?

«Oh, es muy especial. Una oportunidad muy especial porque creo que habrá muchas miradas puestas en ello. Todo el mundo del wrestling, seguro. En general, creo que la gente prestará mucha atención y todos vendrán con su cariño y apoyo para John Cena esa noche… y yo estoy en la increíblemente especial situación de poder arruinarlo todo. Puedo arruinar la fiesta y romper unos cuantos corazones, y creo que eso es exactamente lo que voy a hacer.»

¿Le gusta a ser el villano?

«Sí, me gusta. Lo disfruto mucho. Disfruto meterme bajo la piel de la gente y alterarlos. No soy alguien muy sociable… así que me gusta provocar un poco. Ahí es cuando mejor rindo.»

¿Es esto un “paso de antorcha”?

«Bueno, tradicionalmente siempre es un paso de antorcha cuando alguien realmente establecido se retira y se mete al ring con alguien de otra generación. Definitivamente este es uno de esos casos. Creo que John Cena representa una cierta generación de superestrellas de WWE, y yo represento la nueva. Mucho ha cambiado en WWE: el roster es muy internacional, muy diverso, y creo que represento eso muy bien. Así que sí, en ese sentido, es un paso de antorcha hacia el futuro.»

¿Cómo ven Gunther y otros luchadores a John Cena?

«Solo puedo hablar por mí. Y realmente no he tenido muchas interacciones con él; creo que le di la mano dos veces, nada más. Recuerdo que cuando empecé a luchar, hace unos 20 años, lo veía en televisión semana a semana y odiaba a ese tipo en pantalones cortos. Siempre pensaba que no pertenecía al ring. Soy muy purista, muy tradicionalista. Y lo dije el lunes: John Cena es sin duda el mejor ‘sports entertainer’ de todos los tiempos… pero yo soy el mejor luchador profesional de la actualidad. Y ahí estará el conflicto.»

Estado actual del wrestling

«Es más popular que nunca. Es fascinante, especialmente si has seguido la industria tanto tiempo. Las oportunidades para nosotros como luchadores son increíbles: construir vidas, carreras… Y para los fans hay muchísimo contenido, mucha diversidad en las superestrellas. Es un momento muy especial. Tenemos todavía aquí a muchas estrellas del pasado: Cena, Roman, Randy, Rey Mysterio, AJ Styles, CM Punk ha vuelto… Y al mismo tiempo hay toda una generación nueva esperando su turno para llegar a la cima. Eso lo hace muy interesante.»

¿A quién desearía tener hoy en WWE?

«Creo que Kurt Angle sería genial si aún estuviera aquí. Siempre disfruté verlo. O alguien como Eddie Guerrero. Sería fantástico tenerlos hoy.»

¿Está listo para ser el hombre más odiado?

«Lo han derrotado muchas veces; es normal en una carrera de 25 años. Pero no lo han hecho rendirse… en muchísimo tiempo. Creo que Kurt Angle lo rindió en 2008. Así que sí, busco eso: que admita que no puede más.»

¿Cuántas veces ha estado Gunther cerca de Cena?

«Puedo contarlas con una mano. Le he dado la mano quizá tres veces. Eso es todo. Trabajo con todos mis oponentes en la misma empresa… pero con él no es el caso. Eso lo hace interesante.»

¿Cuándo quiso convertirse en luchador?

«Desde niño, en Austria. Siempre decía que quería ser luchador para no tener que levantarme temprano. Eso salió muy mal. Pensaba que como trabajaban de noche… ¡no habría que madrugar!»

De Austria a WWE

«Austria tenía su propia cultura de wrestling, muy deportiva, muy de competición. En Viena había torneos de 30 o 40 días seguidos cada verano, mis padres me llevaban a verlo. Cuando dejé el fútbol, a los 17, empecé a entrenar lucha y no lo dejé. En Europa hay una escena de wrestling, solo que no es tan conocida aquí. Me desarrollé, el negocio creció, y acabé llegando aquí.»

Sobre perder peso

«Perdí unas 50–60 libras. Siempre me vi como peso pesado, me sentía bien físicamente, pero antes de subir al roster principal pensé: ‘Es momento de adaptarme un poco’. Quería traer la mejor versión de mí a la televisión nacional. Volví a ganar un poco desde entonces y creo que ahora estoy en mi punto ideal.»

¿Cambió su estilo al perder peso?

«Un poco, sí. Me sentía más ligero, me movía mejor. Pero había cosas que hacía antes, con más peso, y al hacerlas de más delgado sentía que faltaba algo. Pero así es: vivir y aprender.»