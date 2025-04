Son malas las noticias tanto para el ex Campeón Mundial de Peso Completo, como para sus fanáticos. Y es que WWE acaba de anunciar que Gunther ha sido multado con una fuerte suma económica y suspendido indefinidamente de aparecer en WWE.

La noticia la dio el Gerente General de Raw, Adam Pearce, a través de un video publicado en la cuenta oficial de WEW, en donde anunció que, por fortuna, tanto Michael Cole como el principal afectado de la paliza de Gunther, Pat McAfee, estaban bien de salud y fuera de cualquier peligro.

Gunther anunció que Pat McAfee volverá a su trabajo como comentarista de Raw, este próximo lunes. Pero, quien no podrá estar presente es nada más y nada menos que Gunther, quien ha sido suspendido de manera indefinida. Este es el video con el anuncio de un enojado Pearce:

BREAKING: After his attack on @MichaelCole and @PatMcAfeeShow on #WWERaw, @Gunther_AUT has been fined an undisclosed amount and suspended indefinitely. pic.twitter.com/MlXoryvhLJ

— WWE (@WWE) April 25, 2025