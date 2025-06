¿Gunther le teme a Goldberg?: «Se fue al carajo»

La leyenda viviente Goldberg desafiará a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WWE Saturday Night’s Main Eventpara despedirse de los rings para siempre.

No todo el mundo está contento con este próximo combate del 12 de abril –Bully Ray dijo que insulta a los fanáticos– pero sí el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash:

La lucha : “Estoy realmente intrigado con Gunther y Bill, ¿sabes? Porque pueden contar una gran historia. Porque no importa cómo lo veas, si Goldberg logra aplicarle una spear a Gunther, él pierde… Así que ya sabes desde el principio: ‘Si cometo un error de esa magnitud y Goldberg me conecta una spear, estoy acabado.’”

La psicología del combate: “Para mí es como… no recuerdo la última vez que Nolan Ryan lanzó, pero todavía lanzaba a 96 millas por hora. Y creo que ese es el punto: si arman esto con psicología japonesa, donde hacen un par de movimientos y Bill está listo para lanzarse con la spear, y Gunther se agarra de las cuerdas y se sale del ring… Porque no sé cuántos notaron esto durante RAW, pero Gunther, por primera vez, vendió como un heel cobarde ante Goldberg y retrocedió. No sé cuántos lo captaron, pero yo sí. Gunther mostró que… no se le puso cara a cara, no le dijo ‘te voy a hacer sufrir’. Le dijo ‘tú eres el siguiente’, y Gunther se fue al carajo. Así que el primer paso ya está dado. A nivel historia, Gunther sabe que este tipo puede quitarle el cinturón.”