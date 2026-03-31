Gunther se enfrentará a Seth Rollins en WrestleMania

De forma inesperada, Seth Rollins tiene un nuevo rival, pues mientras que él se enfocaba en Paul Heyman y The Vision, Gunther decidió intevenir y buscarlo para acabar con él en WrestleMania.

Todo comenzó con Paul Heyman en el ring, quien se encargó de abrir el show con una promo en la que destacó a los nuevos Campeones Mundiales en Parejas y lanzó críticas hacia la gestión de Adam Pearce.

► Seth Rollins regresa y desata el caos

El gerente general no tardó en aparecer para confrontar a Heyman, revelando que Seth Rollins había sido exonerado de su arresto la semana pasada y que además contaba con el alta médica para volver a competir.

La sorpresa fue inmediata cuando Rollins irrumpió en la arena y atacó a Heyman con una silla metálica, desatando el caos en el ring.

El “Visionary” parecía listo para continuar con el castigo, pero la situación cambió en cuestión de segundos.

► Gunther ataca y señala a WrestleMania

En medio del ataque, Gunther apareció para intervenir de forma contundente, sacando a Rollins del ring y aplicándole un poderoso Gojira Clutch sobre la mesa de comentaristas.

El castigo fue suficiente para dejar inconsciente a Rollins, mientras “The Ring General” tomaba el control absoluto del momento.

Acto seguido, Gunther sujetó a su rival y señaló directamente al cartel de WrestleMania, en un gesto que dejó claro su desafío para enfrentarlo en el evento más importante del año.

► Un combate que toma forma rumbo a WrestleMania

Con este ataque, WWE parece encaminar una nueva rivalidad interesante entre Gunther y Seth Rollins, dos de las figuras más dominantes de la actualidad; auqnue la lucha resulta sorpresiva. Más adelante, Adam Pearce pactó la lucha para WrestleMania.