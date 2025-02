Gunther: «Jey Uso me recuerda a Daniel Bryan»

El actual Campeón Mundial de Peso Completo de WWE, Gunther, tiene en Jey Uso a su próximo desafío. Ambos se enfrentarán por el título en WrestleMania 41. Y el retador no acudirá solo sino con innumerables seguidores de su «Yeet Movement». ¿Como cuando Daniel Bryan ganó los dos títulos mundiales en WrestleMania 30 con el «Yes Movement impulsándolo?

► Del Yes Movement al Yeet Movement

¿Se pueden comparar ambos fenómenos? «The Ring General» lo hace en una reciente entrevista con el Daily Mail:

«Creo que el Rumble estuvo más lleno que nunca. Con Jey, básicamente fue el underdog ganando en todo esto. Pero, por otro lado, quizás sea el tipo más popular que tenemos en este momento, y la gente realmente quiere verlo triunfar. Están enganchados para seguirlo en todo este camino hacia WrestleMania ahora. Hay muchas luchas de ensueño por ahí. Pero, por otro lado, creo que si tienes a alguien como Jey, que tiene tanto apoyo y una conexión tan fuerte con la audiencia, tienes que hacer algo con eso. Y eso crea una situación especial que no se puede fabricar.

·Esto o sucede o no sucede, y cuando ocurre, hay que aprovecharlo. Creo que es bueno que haya pasado. Pero, por otro lado, digo: mantente alejado de mí. Debo haber luchado contra él, no sé, 30 o 40 veces, incluyendo eventos en vivo. Y tengo que reconocerle que, en general, es un tipo muy agradable, fácil de hablar con, muy cálido con los demás, siempre muy amable y simpático. Me recuerda un poco a cuando Daniel Bryan tuvo el Yes Movement. Es una situación especial en este momento. Y qué bueno para él estar en esa posición ahora. Creo que se lo merece. Pero, como dije, déjenme fuera de esto».