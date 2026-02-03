Gunther humilla a Dragon Lee tras retiro de AJ Styles

Gunther sigue mostrando por qué se ganó el apodo de Asesino de Carreras y Dragon Lee terminó por pagar caro su osadía de atacarlo.

Gunther abrió el segmento en medio de una atmósfera hostil, utilizando el tema musical de AJ Styles para provocar al público. Lo que comenzó como una burla rápidamente se convirtió en una demostración de poder cuando Dragon Lee apareció para hacerle frente, desatando un momento de alta tensión.

Los aficionados reaccionaron con una mezcla de euforia y rechazo. Primero celebraron pensando que “The Phenomenal One” estaba de vuelta, pero al ver que se trataba del austríaco, los abucheos no tardaron en llenar la arena. Gunther, lejos de incomodarse, disfrutó cada insulto y se jactó de haber sido el responsable del retiro de Styles.

La situación escaló cuando Dragon Lee irrumpió para atacar al Ring General. El mexicano lo sorprendió y llevó la pelea dentro y fuera del cuadrilátero, mostrando valentía ante uno de los competidores más dominantes de la empresa. Sin embargo, la reacción de Gunther fue inmediata y brutal.

► Gunther neutraliza a Dragon Lee con un castigo brutal

En medio del caos, el campeón lanzó la campana del timekeeper contra el enmascarado antes de atraparlo con un letal Gojira Clutch. La presión fue tal que varios oficiales tuvieron que intervenir para intentar separarlos. Aun así, Gunther volvió a aplicar la llave cerca de las cuerdas, apretando hasta que Lee dejó de resistir.

El silencio se apoderó del recinto cuando Dragon Lee cayó desplomado sobre el suelo sin capacidad de reaccionar. Gunther, imperturbable, simplemente recogió su chaqueta y se marchó rumbo a backstage, dejando una imagen que refuerza su aura dominante.

► ¿Qué pasará ahora?

El ataque no solo fue una muestra de superioridad física, sino también una advertencia para cualquiera que pretenda desafiarlo. Gunther dejó claro que no tendrá piedad con el resto del roster.

Ahora queda la incógnita sobre el estado de Dragon Lee y si buscará venganza después de esta agresión.