Gunther habla tras derrotar a Sheamus en WWE RAW

Gunther y Sheamus se enfrentaron en el pasado por el Campeonato Intercontinental WWE y volvieron a chocarse en el reciente Monday Night Raw para determinar quién avanzaría en el torneo de King of the Ring que culminará en tres semanas en el evento premium King and Queen of the Ring, que tendrá lugar en Arabia Saudita.

► Gunther derrotó a Sheamus en un gran combate

Los fanáticos que recordaron el gran encuentro que tuvieron en Cardiff, Gales, hace dos años, y esperaban otro combate similar, y ninguno de los dos decepcionó. Hubo gran intensidad y ambos intercambiaron golpes que evidentemente los dejó marcados, hasta que Ludwig Kaiser quiso otorgarle la ventaja a su líder atacando al «Guerrero Celta» a espaldas del réferi, quien eventualmente lo terminó expulsando. Al final, y en una situación un tanto apurada (por haberse ya cumplido las tres horas del programa), Gunther logró la victoria con un Boston Leg Crab, logrando su pase a la siguiente ronda del torneo, donde se enfrentará ante el ganador del combate entre Kofi Kingston y Rey Mysterio.

Tras el combate, WWE subió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que Gunther y Ludwig Kaiser estaban hablando detrás del escenario, con el Ring General mencionando que todo salió según lo planeado después de su victoria sobre The Celtic Warrior.

«Lo que acabo de decir es que hoy es uno de esos días en los que todo salió según lo planeado«.

Habrá que esperar para ver si Gunther logra convertirse en el futuro King of the Ring, pero ciertamente a medida que avance de ronda tendrá que vérselas con rivales más complicados. No obstante, esta reciente victoria lo posiciona como uno de los serios candidatos a ceñirse la corona.