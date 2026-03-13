Gunther explica por qué es fácil ser un villano

Desde que firmó con la WWE, Gunther siempre ha trabajado como un villano, e incluso sin el respaldo de Imperium (con quienes estuvo al inicio de su carrera en la compañía), continúa siendo una figura dominante en la WWE, logrando ostentar un título durante la mayor parte de su tiempo con la empresa. Si bien hay personas que creen que «The Ring General» puede convertirse en un tipo bueno, el luchador austriaco se siente bastante cómodo con su situación actual.

► Gunther no quiere ser un tipo bueno

Durante una entrevista reciente en «The Morning Shift» en 92.9 The Game, Gunther habló abiertamente sobre la posibilidad de convertirse en un tipo bueno algún día, aunque atacó al resto de luchadores de la WWE, afirmando que todos los demás pueden complacer al público si quieren, mientras él buscaba centrarse en los fundamentos de la lucha libre profesional.

«Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de cuánto de esto es una farsa. Sí, en general, me resulta muy fácil. Tengo un alma vieja. Escucho música antigua, veo películas clásicas en una época en la que nuestra audiencia tiene principalmente mentalidad de TikTok y la capacidad de atención de un niño de dos años. Me encanta ser el disruptor que no se deja llevar por esa tendencia».

«Se trata de la técnica correcta, de los fundamentos correctos, de la autenticidad, de hacer que la gente se cuestione qué es real, y en eso me estoy enfocando. Me da igual lo que quiera el público. Disfruto siendo el que rompe con lo establecido«.