«The Ring General» Gunther, el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE, echa la vista atrás para valorar su rivalidad con «The Awesome One» The Miz, quien no sería una mala opción para desafiarlo por el título que ostenta actualmente como lo fue por el Campeonato Intercontinental. Aunque es de suponer que Damian Priest buscará recuperarlo inmediatamente. Pero tengamos en cuenta también la traición de Finn Bálor a su hasta ahora amigo en The Judgment Day.

Embed from Getty Images

► Gunther habla sobre The Miz

“Diría que los combates que tuve con Miz fueron muy importantes para mí”, comenzaba diciendo el nuevo monarca. “Miz es totalmente diferente a mí. Representa el lado opuesto de la lucha libre profesional comparado conmigo. Estoy realmente orgulloso de los combates que tuvimos; logramos llegar a enfrentamientos muy competitivos y dramáticos. La gente los disfrutó mucho y estuvo muy involucrada». El luchador oriundo de Viena, Austria, no solo aprecia los choques en el cuadrilátero, sino que también aprovechó la oportunidad para mejorar sus habilidades en las promos enfrentándose a un experto, a quien considera uno de los mejores en el micrófono: “Miz fue un compañero fantástico porque es uno de los mejores en el micrófono. Quizás es el talento más versátil que tiene la empresa. Fue un gran desafío para mí», decía Gunther a Cameron Hawkins of The Ringer.

El combate más destacado Gunther vs. The Miz fue el que tuvieron por el Campeonato Intercontinental en Survivor Series 2023. En realidad, ese fue su único mano a mano en un evento premium entre las ocho veces que compartieron el cuadrilátero de noviembre de 2023 a enero e 2024.

Embed from Getty Images

¿Quieres saber más de WWE SummerSlam 2024?