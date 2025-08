Gunther estará de baja indefinidamente

Durante el estelar de la primera noche de SummerSlam, Gunther puso en juego su Campeonato Mundial de Peso Completo contra CM Punk, el cual terminaría perdiéndolo luego de un intenso combate, del que también salió bastante lastimado, sangrando profusamente tras recibir un impacto contra la mesa de comentaristas, y que terminó siendo decisivo para el resultado final.

► Gunther salió muy lastimado luego de su combate en SummerSlam

El Ring General salió bastante lastimado tras su derrota en SummerSlam ante CM Punk, y aunque Seth Rollins se terminó llevando el título al canjear su maletín, Gunther no buscará su revancha, ya que durante la reciente transmisión de Monday Night RAW, se dio el parte médico del ex Campeón Mundial, y no precisamente se trataba de algo bueno.

Durante la primera hora del programa, Michael Cole reveló que Gunther sufrió una fuerte conmoción durante su derrota en SummerSlam ante CM Punk y agregó que estará fuera de acción indefinidamente. Específicamente se dijo que el Ring General sufrió un hematoma septal y una fractura orbital durante ese combate.

Gunther perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo luego de 53 días de haberlo conseguido, cuando derrotó a Jey Uso en el Monday Night Raw del 9 de junio pasado, y que incluyó una intensa defensa titular contra Goldberg en el último Saturday Night’s Main Event. Ahora, estará fuera de acción por tiempo indefinido, tendrá que enfocarse primero en su recuperación antes de volver a reclamar su sitio en la cima, aunque no lo tendrá nada fácil si Seth Rollins permanece como Campeón hasta entonces.