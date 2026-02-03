Gunther: El asesino de carreras no piensa en los fanáticos

Tras retirar a John Cena en el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre y poner fin a la carrera de AJ Styles el fin de semana pasado en el Royal Rumble, Gunther se ha convertido rápidamente en el competidor más odiado de la lucha libre profesional, y durante su aparición en el reciente Monday Night Raw lo volvió a certificar, primero burlándose del «Fenomenal» con su entrada, y luego masacrando a Dragon Lee, quien había salido en su defensa.

► Gunther disfruta humillando a sus rivales

Durante el post show del Royal Rumble, «El General del Ring» reaccionó ante el hecho de haber retirado a AJ Styles durante el evento, y dejó claro que no le preocupa lo que piensen los fans de su éxito y que solo se centra en sí mismo.

«Mi carrera no se trata de ellos. Mi carrera no se trata de Goldberg, ni de John Cena, ni de AJ Styles, se trata de mí mismo. Eso es todo lo que me importa. Me voy con mucho respeto, porque mañana por la mañana me miraré al espejo y miraré al hombre que retiró a AJ Styles y llegó hasta el final en el Royal Rumble».

Aunque Styles sobrevivió a Gunther durante 25 minutos la noche del sábado en el Royal Rumble, «El General del Ring» finalmente se impuso al desvancer al ex Campeón WWE con su dormilona, sumando así su tercera estrella retirada en menos de un año, lo que le ha valido para convertirse en el «Asesino de carreras». Otro nombre que se rumorea que se unirá a la lista de luchadores retirados por el austriaco es el de Brock Lesnar, de quien según se informó previamente, se retirará de la lucha libre profesional este año.