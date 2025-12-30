Gunther derrota a R-Truth que buscaba defenser el legado de John Cena

Gunther volvió a demostrar por qué se está convirtiendo en un referente de WWE después de vencer a John Cena y nuevamente se alzó con la victoria al derrotar a R-Truth

La acción comenzó en backstage, donde Jackie Redmond entrevistó a Gunther por sus controvertidas declaraciones tras derrotar a John Cena. El excampeón Mundial Peso Pesado fue claro al reiterar que no solo venció a Cena, sino que además lo obligó a rendirse. La entrevista fue interrumpida por R-Truth, quien encaró al austríaco por su falta de respeto, advirtiéndole que no habría una tercera llamada. Gunther tomó el reto con una sonrisa y lo citó en el ring.

Ya en el combate, R-Truth sorprendió atacando de inmediato con una lluvia de puñetazos en el esquinero, pero Gunther frenó su ímpetu con un demoledor chop, seguido de un powerslam. Cada intento de reacción de R-Truth fue neutralizado con la potencia del austríaco, quien volvió a derribarlo con otro chop.

R-Truth intentó cambiar el rumbo atrapando a Gunther en un sleeperhold, aunque el europeo caminó hacia el esquinero para liberarse. Gunther retomó el control con más chops, dejando a su rival tendido en la lona mientras exigía a la referee que le preguntara si quería rendirse.

El dominio continuó con un clothesline y una burla incluida, cuando Gunther imitó el gesto del “You Can’t See Me”. R-Truth respondió con el clásico combo de John Cena, desatando la ovación del público, pero el momento fue breve, ya que Gunther lo frenó con una big boot.

► Momentos claves

El final llegó tras una contundente powerbomb. Gunther interrumpió su propia cuenta para castigar sin piedad con codazos, antes de encerrar definitivamente a R-Truth en el Gojira Clutch, forzándolo a rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

Gunther refuerza su mensaje tras haber sometido a John Cena y ahora a R-Truth, dejando claro que su discurso va acompañado de resultados.