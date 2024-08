Gunther: «Con Triple H hay más libertad en WWE»

«The Ring General» Gunther nunca ha dejado de tener éxito en la WWE, ya sea actualmente bajo el régimen de Triple H -estará desafiando a Damian Priest por el Campeonato Mundial de Peso Completo en SummerSlam– o anteriormente con Vince McMahon. Incluyendo NXT UK, donde fue el campeón más longevo, NXT, marca en la que no pasó demasiado tiempo pues cuando se mudó a Estados Unidos pronto fue enviado al main roster, en el que lideró Imperium y fue el Campeón Intercontinental de mayor reinado en la historia.

► Gunther de Triple H

De todas maneras, incluso para él se nota el cambio de mandamás en la compañía. Por ejemplo, en lo relativo a su estilo de combate, el cual hubo algunas dudas de que pudiera implementarlo en Raw y SmackDown debido precisamente a los gustos de McMahon. Sin embargo, HHH está abierto a todo, algo que señalaba también no hace mucho Cody Rhodes al elogiar que «The King of Kings» podría haber tomado la receta del ex dueño y continuar con ella y no lo hizo.

«Con Triple H, hay más libertad en ese sentido. No diría que hay un estilo fijo de WWE en todo el elenco. Hay más libertad. Todo encajó en el momento adecuado para mí en ese aspecto. Eso fue lo que me hizo firmar con WWE en primer lugar. Siempre tuve la sensación de que Triple H está abierto a todo y daría a la gente más libertad para hacer cosas. Eso siempre me intrigó. Y ahora se nota«, explica el oriundo de Austria a Sean Ross Sapp de Fightful.

¿Gunther será el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo de WWE?

