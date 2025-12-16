Gunther se burla de su victoria sobre John Cena

RAW de esta semana tuvo un inicio devastador, pues Gunther se burló de haber vencido a John Cena en su última lucha y no solo eso, sino que lo hizo rendir.

WWE presentó un video resumen que encapsuló el final de la gira de retiro de John Cena, un momento cargado de nostalgia que contrastó de inmediato con la atmósfera que se apoderaría del recinto instantes después.

El encargado de abrir el show fue Gunther, quien apareció entre un alud de abucheos. Lejos de mostrarse incómodo, “The Ring General” caminó con calma y una sonrisa burlona, deteniéndose incluso sobre la mesa de comentaristas para posar y provocar aún más al público.

► Gunther se burla del público y del legado de Cena

Ya en el cuadrilátero, Gunther pidió un micrófono, pero decidió alargar la provocación subiendo a uno de los esquineros para recibir el desprecio de la grada. Los cánticos de “¡Apestas!” y “¡Te rendiste!” retumbaron con fuerza, impidiéndole hablar durante varios segundos.

Cuando finalmente tomó la palabra, el austríaco fue directo y despiadado: aseguró que cumplió su promesa y que hizo rendirse a John Cena, rematando con una frase incendiaria que elevó el rechazo del público al máximo. Sin añadir más, abandonó el ring, no sin antes regresar para posar una vez más, recreándose en el odio de la afición.

«I made John Cena GIVE UP.» Gunther could not be happier, but the WWE Universe is letting him know exactly how they feel about his actions at SNME. pic.twitter.com/j3pPL9Rtxo — WWE (@WWE) December 16, 2025

Gunther repitió el ritual en varias ocasiones, regresando incluso a la mesa de comentaristas para gritar que ahora era “su tiempo” y que por siempre sería recordado como el hombre que obligó a rendirse a John Cena.

► El recorrido tras bastidores y el mensaje final

De camino a backstage, Gunther atravesó la Gorilla Position visiblemente satisfecho. En su trayecto se topó con Akira Tozawa y Otis, quienes le reclamaron su actitud, aunque el austríaco los ignoró por completo.

Más adelante, R-Truth no dudó en encararlo y llamarlo “basura”, pero Gunther siguió su camino hasta encontrarse con Adam Pearce, quien le recriminó sus acciones y le informó que su participación había terminado por esa noche.

En el estacionamiento, el último encuentro de la noche fue con AJ Styles. Sin intercambiar palabras, ambos se miraron fijamente. Gunther subió a su coche y, antes de marcharse, bajó la ventanilla para dedicarle el gesto de “You Can’t See Me”, una burla final cargada de simbolismo.

Entre risas, “The Ring General” abandonó la arena, dejando claro que no solo se adjudica el haber vencido a John Cena, sino que está dispuesto a construir su legado sobre la provocación y el desprecio.

► ¿Qué pasará ahora?

Gunther está en un gran momento tras una victoria histórica, y con el odio de la afición y parte del vestuario de WWE, lo que podría significar que se posicionará como el mayor rudo de la empresa.