Sin duda, actualmente Gunther es uno de los luchadores más poderosos dentro del elenco de WWE, y le gustaría poder demostrarlo en una lucha con uno de los más dominantes de todos los tiempos: Brock Lesnar.

Gunther ha tenido el Campeonato Intercontinental por más de 200 días y ha defendido el cetro en incontables ocasiones. Aunque probablemente The Beast, no tenga interés en un título de medio cartel, para el campeón sí sería atractivo enfrentarlo, con el cetro en juego o no.

“Cuando comencé como un luchador y volví a la lucha libre, siempre veía los combates de Brock, porque son fantásticos, se destacan de inmediato. No hay nadie como él. Siempre me gustan esos personajes. La mayoría de las personas que hacen esto que tienen éxito, no hay copia de ellos. Siempre ha sido un gran luchador, y desde que crecí en mi carrera, pude analizar el trabajo y entender la psicología y esas cosas. Se puede decir que es uno de los mejores en hacerlo. Si obtengo una oportunidad de entrar al ring con él, con mucho gusto la tomaría”, comentó en entrevista con Tim Battle y Eli en el podcast de Battleground.

► ¿Brock Lesnar volverá a WWE?

Aunque aún tiene contrato con WWE, es un misterio cuando volverá Brock Lesnar, aunque lo más posible sea que lo haga para WrestleMania; pero de hacerlo al momento no hay indicios de contra quién podría luchar.

Su último combate fue en Crown Jewel 2022 el pasado 5 de noviembre, cuando derrotó a Bobby Lashley. A partir de entonces no ha vuelto a aparecer en televisión.