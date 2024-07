Gunther aplaude a Damian Priest como campeón de WWE

Nunca hubo realmente una incógnita sobre qué iba a ser de Gunther cuando perdiera el Campeonato Intercontinental de WWE ya que siempre estuvo cristalino que sería empujado al plano estelar, donde se encuentra en la actualidad confirmado oficialmente como retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado de Damian Priest en SummerSlam como consecuencia de haber ganado el torneo King of the Ring. Ahora la cuestión es si conseguirá capitalizar su momentum o no.

► Gunther aplaude a Damian Priest

Mientras, «El Campeón» está haciendo un buen trabajo. Así lo considera el mismo «Ring General». En realidad, aquí podríamos decir que existe consenso, Priest ha demostrado que no es un monarca trascendental en espera de ver qué sucede con Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins y el mismo oriundo de Austria.

«Creo que ha hecho un buen trabajo. Siento que, para todos en esa situación, es un gran desafío. Si miras la historia del Campeonato Mundial de Peso Pesado hasta ahora, fue Seth Rollins quien lo sostuvo durante mucho tiempo. Pero ya era una Superestrella muy establecida antes de convertirse en Campeón Mundial de Peso Pesado. Drew lo tuvo por unos minutos, así que realmente no cuento eso. Luego Priest tuvo que básicamente asumirlo, así que solo puedo asumir que fue un gran desafío para él, pero creo que estuvo a la altura del desafío y se ha manejado de una manera muy buena, creo. No va a durar mucho más ese combate, para ser honesto», comenta Gunther en Gorilla Position.

¿Podría considerarse también que la gran prueba para Damian Priest será precisamente exponer el campeonato contra Gunther en «The Biggest Party of the Summer»?