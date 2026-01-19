AJ Styles pondrá en juego su carrera ante Gunther en Royal Rumble

La noche de Raw en Belfast inició a todo vapor, con la confirmación de un duelo donde la carrera de AJ Styles estará en juego.

El encargado de abrir el programa fue Gunther, quien apareció en el ring con una sonrisa provocadora ante los abucheos del público. Los aficionados no tardaron en recordarle su polémico triunfo de la semana pasada con el cántico de “¡Te rendiste!”. Lejos de inmutarse, el austríaco aseguró que AJ Styles cometió un error al intentar hacerlo rendir, pues se enfrentó al mejor luchador de la empresa, el mismo que logró someter a John Cena.

Gunther afirmó ver un futuro brillante en su camino, uno que incluye volver a ser campeón mundial, por lo que anunció oficialmente su participación en Royal Rumble, recordando además que posee el récord de mayor duración en la batalla real masculina.

El discurso fue interrumpido por AJ Styles, para encarar a Gunther en el centro del ring. “The Phenomenal One” dejó claro que no piensa pasar página y lo retó a un combate individual en Royal Rumble. Gunther intentó evitar el enfrentamiento argumentando que ya estaría ocupado en la batalla real, pero Styles lo provocó, recordándole que la semana anterior lo hizo rendir, insinuando que en realidad tenía miedo.

► Momento clave entre Gunther y AJ Styles

Visiblemente molesto, Gunther regresó al ring para lanzar una propuesta definitiva: aceptaría la revancha solo si AJ Styles ponía en juego su carrera. “Espero tu respuesta para el final de esta noche… a menos que tengas miedo”, sentenció antes de retirarse. Tiempo después, tras conversar con su esposa, AJ Styles informó a Adam Pearce que aceptaba el reto.

► ¿Qué pasará ahora?

De esta manera, quedó pactado un combate de mucho riesgo riesgo en Royal Rumble, donde Styles enfrentará a Gunther con una condición extrema: si pierde, deberá retirarse definitivamente del ring.