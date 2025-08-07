Gunther: «A mi hijo no le importa la WWE»

Gunther ha logrado mucho en la WWE. Dos veces Campeón Mundial de Peso Completo, el Campeón Intercontinental más longevo de la historia… Pero no mira a esos éxitos de la manera en que podría pensarse desde fuera.

► La perspectiva de Gunther

En una reciente entrevista con el legendario The Undertaker, «El General del Ring» habla sobre el verdadero valor de los logros en la lucha y cómo mantener la perspectiva más allá del ring y las presiones de un evento como WrestleMania:

“Disfruto mucho trabajar en la empresa en este momento, y me gusta trabajar con las personas con las que estoy. Sí, cumpliré el contrato que tengo ahora y simplemente seguiré adelante. Trato de mejorar cada vez que entro al ring. Son como las pequeñas cosas, que simplemente se acumulan todo el tiempo. No es realmente como: ‘Tengo que ganar esto ahora’ o ‘Debo lograr aquello’. Para mí, personalmente, los reconocimientos en la lucha —dentro de nuestra burbuja— son buenos logros, pero cuando estoy fuera de eso… no sé, no quiero ponerle ese tipo de presión a mi vida. Antes de WrestleMania, hubo toda esta conversación sobre si iba a ser el evento principal con Jey y todo eso. Y te atrapas un poco pensando, ‘sí, debería serlo, es por el título’. Pero luego sales de ese pensamiento y dices: ‘Al final del día, si miro a mi hijo a los ojos y le digo: “Hijo, fui el evento principal de WrestleMania”, a él no le va a importar una mierda eso’. A veces hay que poner las cosas en perspectiva.”