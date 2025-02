Gunther a Jey Uso: «Terminarás sirviendo en un Waffle House»

Gunther amenaza no solo con derrotar a Jey Uso sino con terminar su carrera en WrestleMania 41, donde se enfrentarán por el Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWE.

🚨 C’EST MAINTENANT OFFICIEL ! Gunther va défendre son titre de champion poids lourd face à Jey Uso à WrestleMania 41 ! Votre avis concernant ce match ? pic.twitter.com/yCZ6r2p0he — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) February 11, 2025

«The Ring General» pronuncia las siguientes palabras en un video grabado después del episodio de Monday Night Raw del 24 de febrero, donde venció a Akira Tozawa:

«La semana pasada, dejé saber a todo el mundo que no eres lo suficientemente inteligente para entender mi arte. Así que hoy quise darles una muestra visual derrotando a alguien que es exactamente como Jey Uso. Akira Tozawa es un payaso. Mucho potencial, como Jey, pero con tomando decisiones equivocadas. Lo que Tozawa sufrió hoy es lo que tú Jey vas a sufrir en WrestleMania. El mayor error que se ha cometido nunca, tu carrera, va a terminar en WrestleMania. Así que mira a tu futuro sirviendo en tu Waffle House favorito».

Enjoy the free hash browns Jey. pic.twitter.com/ARsyjuZcI2 — GUNTHER (@Gunther_AUT) February 25, 2025

No hace mucho, Jey Uso compartía su pedido favorito en Waffle House:

«Hashbrowns triples. Scattered and covered (dispersos y cubiertos). Tienes que conocer el lenguaje. Es como ir a Starbucks. No puedes decir ‘grande.’ Seis huevos revueltos con queso. Dos waffles con galletas de chispas de chocolate. Dos limonadas. No bebo nada más que limonada en Waffle House. Tal vez necesite tres o cuatro de esas. Luego, tal vez un café al final. Eso es solo el aperitivo. Ni siquiera he dado el pedido de mis hijos.»

