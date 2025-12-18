Gunther: «20 años para vencer a John Cena»

«El General del Ring» Gunther explica cómo se siente después de vencer a John Cena en su último combate en WWE y habla de mucho más en una reciente entrevista con nuestros compañeros de TMZ Sports.
► En palabras de Gunther
Sobre hacer rendirse a John Cena
«Se siente muy bien. Has mencionado 20 años, y curiosamente en noviembre cumplí 20 años como luchador. Así que puedo decir que me preparé durante esos 20 años para hacer que John Cena se rindiera. Todo encaja.»
Sobre la reacción del público
«Se sintió muy bien. Ya desde temprano ese día se notaba algo distinto. Todo estaba tenso. La gente realmente quería ver ganar a John y tener ese momento feliz con él al final… pero no pasó. No siempre consigues lo que quieres.»
Sobre salir sin esconderse entre los fans
«Quise afrontarlo un poco. Podría haberme escondido más, pero se sintió bien caminar a través de la ira de la gente.»
Sobre si fue solo una victoria más
«Definitivamente fue la victoria más grande y significativa de mi carrera, o al menos la que tuvo la reacción más grande después. John Cena es una figura legendaria, no solo en WWE, sino en el wrestling en general. Es difícil comparar algo con esto.»
Sobre la importancia del momento
«Para mucha gente backstage se sentía incluso más importante que WrestleMania. El reloj estaba corriendo todo el día, como una bomba de tiempo que iba a explotar al final. Y lo hizo… por suerte a mi favor.»
Sobre el odio del público
«Supéralo. En Alemania tenemos un dicho: “Todo tiene un final, menos la salchicha, que tiene dos”. Si fuiste lo bastante ingenuo como para creer que todo eso de “Never Give Up” iba a durar para siempre, entonces la culpa es tuya.»
Sobre cómo será recordado el combate
«Tal vez por ambas cosas. Pero para mí, sin duda, será algo de lo que podré presumir durante el resto de mi carrera.»
Comparación con Goldberg
«Son situaciones muy distintas. Goldberg estaba mucho más limitado que John. John ha sido un mejor luchador durante toda su carrera. Además, la magnitud no es comparable. Goldberg es un gran nombre, pero no representa lo que representa John Cena ni la conexión que tiene con la gente.»
Sobre sentir que era el final
«En los últimos diez minutos se notaba. La gente se dio cuenta de que todo estaba llegando a su fin. Fue un viaje emocional muy fuerte.»
Sobre la hipocresía de los fans
«Es curioso, porque hace 10 o 15 años John Cena era el tipo más odiado del vestuario. Era babyface y aun así lo abucheaban en todas partes. Decían que lo empujaban por la garganta. Y ahora actúan como si eso nunca hubiera pasado. Es bastante hipócrita. En 10 o 15 años estarán llorando por mí cuando pierda mi último combate. Es lo que hacen.»
Sobre su propio futuro
«No sé si habrá una gira de despedida. Todavía me quedan muchos años en mi mejor momento, planchando y sometiendo a gente. Eso ya se verá cuando llegue el momento.»
Sobre el backstage tras el combate
«Desaparecí. No hablé con mucha gente. A veces, cuando el daño ya está hecho, te vas y no sigues revolcándote en ello.»
Sobre si los fans acabarán respetándolo
«En el fondo creo que todos me respetan y les gusto. Simplemente son demasiado orgullosos para admitirlo.»
Sobre comparaciones con Brock Lesnar y la racha de Undertaker
«Es una situación similar. Hubo mucha indignación entonces, y fue lo correcto. Ahora lo que logré es un regalo, y depende de mí protegerlo y mantenerlo. Ese es el reto.»
Sobre su mentalidad actual
«Estoy disfrutando del daño que se ha hecho y de lo molestos que están. Lo demás me lo guardo.»
Sobre John Cena y su retirada
«Objetivamente, fue un final perfecto para su carrera. Estuvo en la cima durante más de 20 años. Se va por decisión propia, hecho para la vida. Es el final ideal para cualquier luchador. No sé por qué la gente está llorando tanto. La vida sigue.»
Mensaje final a los fans
«Dejad de llorar. La vida sigue.»
