Guía SuperLuchas: Resultados de todos los PLEs de WWE, NXT y AAA en 2025

Llegaste al lugar correcto. Aquí tienes los resultados de todos los Eventos PLE de WWE y NXT (y AAA) en 2025. Encuentra los resultados, ganadores y las calificaciones de cada lucha, todo en un solo lugar para que no te pierdas de nada.
► WWE Saturday Night’s Main Event 38
- Fecha: sábado 25 de enero de 2025
- Ciudad: San Antonio, Texas
- Arena: Frost Bank Center
- Asistencia: 16 mil 406 personas
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Rhea Ripley retuvo ante Nia Jax (**1/2).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Bron Breakker retuvo ante Sheamus (***1/2).
- Braun Strowman venció a Jacob Fatu por descalificación (***).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Gunther retuvo ante Jey Uso (***).
► WWE Royal Rumble 2025
- Fecha: sábado 01 de febrero de 2025
- Ciudad: Indianápolis, Indiana
- Arena: Lucas Oil Stadium
- Asistencia: 70 mil 347 personas
- ROYAL RUMBLE FEMENIL: Charlotte Flair venció al eliminar a Roxanne Pérez (****).
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa retuvieron al vencer a The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) (***).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | LUCHA DE ESCALERAS: Cody Rhodes retuvo ante Kevin Owens (****).
- ROYAL RUMBLE VARONIL: Jey Uso venció al eliminar a John Cena (****).
► NXT Vengeance Day 2025
- Fecha: sábado 15 de febrero de 2025
- Ciudad: Washington, D.C.
- Arena: CareFirst Arena
- Asistencia: 3 mil 849 personas
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Stephanie Vaquer se coronó al vencer a Fallon Henley (c) (con Jacy Jayne y Jazmyn Nyx) (***1/2).
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Nathan Frazer y Axiom retuvieron al vencer a Josh Briggs y Yoshiki Inamura (***1/2).
- LUCHA DE CORREAS: Eddy Thorpe venció a Trick Williams (***).
- Ethan Page venció a Je’Von Evans (***1/2).
- 5- CAMPEONATO NXT | TRIPLE AMENAZA: Oba Femi retuvo ante Austin Theory y Grayson Waller (***1/2).
- 6- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Giulia retuvo ante Bayley, Roxanne Pérez y Cora Jade (***1*).
► WWE Elimination Chamber 2025
- Fecha: sábado 01 de marzo de 2025
- Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
- Arena: Rogers Centre
- Asistencia: 38 mil 493 personas
- CÁMARA DE ELIMINACIÓN: Bianca Belair venció a Alexa Bliss, Bayley, Liv Morgan, Naomi y Roxanne Pérez (****).
- Tiffany Stratton y Trish Stratus vencieron a Nia Jax y Candice LeRae (**1/2)
- LUCHA NO SANCIONADA: Kevin Owens venció a Sami Zayn (****1/2).
- CÁMARA DE ELIMINACIÓN: John Cena venció a CM Punk, Damian Priest, Drew McIntyre, Logan Paul y Seth Rollins (****).
► NXT Stand & Deliver 2025
- Fecha: sábado 19 de abril de 2025
- Ciudad: Paradise – Las Vegas, Nevada
- Arena: T-Mobile Arena
- Asistencia: 7 mil personas
- CONTENDIENTES #1 CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Gigi Dollin y Tatum Paxley vencieron a Cora Jade y Roxanne Pérez, a Fatal Influence (Fallon Henley y Jacy Jayne) y a Meta-Four (Lash Legend y Jakara Jackson) (***1/2).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ricky Saints retuvo ante Ethan Page (***1/2).
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank Walker y Tank Ledger se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) (****).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, VACANTE | LUCHA DE ESCALERAS: Sol Ruca se convirtió en la nueva campeona al vencer a Izzi Dame, Kelani Jordan, Lola Vice, Thea Hail y Zaria (***1/2).
- DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) (con Cutler James) vencieron a The D’Angelo Family (Tony D’Angelo, Channing Lorenzo y Luca Crusifino, con Adriana Rizzo) (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Stephanie Vaquer retuvo ante Giulia, Jaida Parker y Jordynne Grace (****).
- 7- CAMPEONATO NXT | TRIPLE AMENAZA: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans y Trick Williams (****).
► WWE WrestleMania 41, noche 1
- Fecha: sábado 19 de abril de 2025
- Ciudad: Paradise – Las Vegas, Nevada
- Arena: Allegiant Stadium
- Asistencia: 57 mil 037 personas.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Jey Uso se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Gunther (**1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a The War Raiders (Erik e Ivar) (**1/2).
- Jade Cargill venció a Naomi (***).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Jacob Fatu se convirtió en el nuevo campeón al vencer a LA Knight (***1/2).
- El Grande Americano venció a Rey Fénix (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Charlotte Flair (***1/2).
- Seth Rollins venció a Roman Reigns y CM Punk (****1/2).
► WWE WrestleMania 41, noche 2
- Fecha: domingo 20 de abril de 2025
- Ciudad: Paradise – Las Vegas, Nevada
- Arena: Allegiant Stadium
- Asistencia: 60 mil 343 personas.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL | TRIPLE AMENAZA: Iyo Sky retuvo ante BIanca Belair y Rhea Ripley (****1/2).
- SIN CITY STREET FIGHT: Drew McIntyre venció a Damian Priest (****).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Bron Breakker (c), Finn Bálor y Penta (****).
- Randy Orton venció a Joe Hendry (*).
- Logan Paul venció a AJ Styles (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lyra Valkyria y Becky Lynch se convirtieron en las nuevas campeonas al vencer a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***1/2).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Cody Rhodes (***1/2).
► WWE Backlash 2025
- Fecha: sábado 10 de mayo de 2025
- Ciudad: St. Louis, Missouri
- Arena: Enterprise Center
- Asistencia: 17 mil 155 personas
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Jacob Fatu retuvo ante LA Knight, Damian Priest y Drew McIntyre (***1/2).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria retuvo ante Becky Lynch (****).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Penta (**1/2).
- Gunther venció a Pat McAfee (**1/2).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante Randy Orton (***1/2).
► WWE Saturday Night’s Main Event 39
- Fecha: sábado 24 de mayo de 2025
- Ciudad: Tampa, Florida
- Arena: Yuengling Center
- Asistencia: 10 mil 762 personas
- Seth Rollins y Bron Breakker (con Paul Heyman) vencieron a CM Punk y Sami Zayn (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Zelina Vega retuvo ante Chelsea Green (**).
- John Cena venció a R-Truth (**).
- LUCHA EN JAULA: Damian Priest venció a Drew McIntyre (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Jey Uso retuvo ante Logan Paul (**1/2).
► NXT Battleground 2025
- Fecha: domingo 25 de mayo de 2025
- Ciudad: Tampa, Florida
- Arena: Yuengling Center
- Asistencia: 7 mil 481 personas
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Sol Ruca retuvo ante Kelani Jordan (***1/2).
- Hank Walker, Tank Ledger y Josh Briggs vencieron a The Culling (Brooks Jensen, Niko Vance y Shawn Spears) (***).
- Channing Lorenzo «Stacks» venció a Tony D’Angelo (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Stephanie Vaquer retuvo ante Jordynne Grace (****).
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Myles Borne (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO TNA: Trick Williams se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Joe Hendry (***).
► Worlds Collide 2025
- Fecha: sábado 07 de junio de 2025
- Ciudad: Inglewood, California
- Arena: Kia Forum
- Asistencia: 10 mil 825 personas
- Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana vencieron a LWO (Dragon Lee y Cruz del Toro) y Lince Dorado (****).
- Stephanie Vaquer y Lola Vice vencieron a Chik Tormenta y Dalys (***).
- Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel Garza y Humberto Carrillo) vencieron a El Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown (***1/2).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Je’Von Evans, Laredo Kid y Rey Fénix (****1/2).
- MEGACAMPEONATO AAA: Hijo del Vikingo retuvo ante Chad Gable (****).
► WWE Money in the Bank 2025
- Fecha: sábado 07 de junio de 2025
- Ciudad: Inglewood, California
- Arena: Intuit Dome
- Asistencia: 17 mil 069 personas
- MONEY IN THE BANK FEMENIL: Naomi venció a Alexa Bliss, Giulia, Rhea Ripley, Roxanne Pérez y Stephanie Vaquer (****).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Octagón Jr. (**1/2).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch se convirtió en la nueva campeona al vencer Lyra Valkyria (****).
- MONEY IN THE BANK VARONIL: Seth Rollins venció a Andrade, El Grande Americano, LA Knight, Penta y Solo Sikoa (****).
- Cody Rhodes y Jey Uso vencieron a John Cena y Logan Paul (***1/2).
► WWE Night of Champions 2025
- Fecha: sábado 28 de junio de 2025
- Ciudad: Riad, Arabia Saudita
- Arena: Kingdom Arena
- Asistencia: 25 mil personas
- FINAL DEL TORNEO KING OF THE RING VARONIL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***).
- LUCHA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***).
- Sami Zayn venció a Karrion Kross (con Scarlett) (**1/2).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Solo Sikoa se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Jacob Fatu (***).
- FINAL DEL TORNEO QUEEN OF THE RING FEMENIL: Jade Cargill venció a Asuka (**1/2).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena (c) venció y retuvo ante CM Punk (***1/2).
► NXT The Great American Bash 2025
- Fecha: sábado 12 de julio de 2025
- Ciudad: Atlanta, Georgia
- Arena: Center Stage
- Asistencia: 768 personas
- Je’Von Evans venció a Jasper Troy (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Sol Ruca retuvo ante Izzi Dame (***1/2).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT | FALLS COUNT ANYWHERE: Ethan Page retuvo ante Ricky Saints (***1/2).
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Yoshiki Inamura (***).
- Jordynne Grace y Blake Monroe vencieron a Fatal Influence (Jacy Jayne y Fallon Henley) (***).
► WWE Saturday Night’s Main Event 40
- Fecha: sábado 12 de julio de 2025
- Ciudad: Atlanta, Georgia
- Arena: State Farm Arena
- Asistencia: 12 mil 350 personas
- Randy Orton (con Jelly Roll) venció a Drew McIntyre (con Logan Paul) (**1/2).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Solo Sikoa retuvo ante Jimmy Uso (***).
- LA Knight venció a Seth Rollins (***).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO | LUCHA DE RETIRO DE GOLDBERG: Gunther retuvo ante Goldberg (**1/2).
► WWE Evolution 2025
- Fecha: domingo 13 de julio de 2025
- Ciudad: Atlanta, Georgia
- Arena: State Farm Arena
- Asistencia: 8 mil 351 personas
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Bayley y Lyra Valkyria (****).
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Jordynne Grace (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez retuvieron ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, Sol Ruca y Zaria y The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) venció a Trish Stratus (***).
- NO HOLDS BARRED; SÚPER LIBRE: Jade Cargill venció a Naomi (***).
- BATALLA CAMPAL EVOLUTION | CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció a Lash Legend (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Naomi se convirtió en la nueva campeona al cobrar el maletín Money in the Bank y vencer a Iyo Sky (c) y Rhea Ripley (****1/2).
► WWE SummerSlam 2025, noche 1
- Fecha: sábado 2 de agosto de 2025
- Ciudad: East Rutherford, New Jersey – New York
- Arena: MetLife Stadium
- Asistencia: 53 mil 161 personas
- Roman Reigns y Jey Uso vencieron a Bron Breakker y Bronson Reed (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair se convirtieron en las nuevas campeonas al vencer a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (***1/2).
- Sami Zay venció a Karrion Kross (**1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill (***).
- Drew McIntyre y Logan Paul vencieron a Randy Orton y Jelly Roll (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Gunther (****).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins canjeó el maletín Money in the Bank y se convirtió en el nuevo campeón al vencer a CM Punk (*).
► WWE SummerSlam 2025, noche 2
- Fecha: domingo 3 de agosto de 2025
- Ciudad: East Rutherford, New Jersey – New York
- Arena: MetLife Stadium
- Asistencia: 60 mil 561 personas (Noche 2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL | TRIPLE AMENAZA: Naomi retuvo ante Iyo Sky y Rhea Ripley (****).
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE | MESAS, ESCALERAS Y SILLAS: The Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) retuvieron ante Andrade y Rey Fénix, #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer), The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) y The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (****).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE | SIN DESCALIFICACIÓN: Becky Lynch retuvo ante Lyra Valkyria (****).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE | LUCHA EN JAULA: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante AJ Styles (***).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes se convirtió en el nuevo campeón al vencer a John Cena (****1/2).
► AAA Triplemanía XXXIII
- Fecha: sábado 16 de agosto de 2025
- Ciudad: Ciudad de México, México
- Arena: Arena CDMX
- Asistencia: 19 mil 691 personas
- AAA TRIPLEMANIA XXXIII | Resultados | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. Grande Americano
- COPA BARDAHL: Omos fue el ganador tras eliminar a La Parka | Resto de participantes: Abismo Negro Jr., Aero Star, Cibernético, Cruz del Toro, Joaquín Wilde, La Parka, Laredo Kid, Mecha Wolf, Microman, Otis, Pimpinela Escarlata y Taurus (***1/2).
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo ante El Mesías (con Dorian Roldán) (***1/2).
- The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh, y Raquel Rodríguez, con Roxanne Pérez) vencieron a Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice (**).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA; LUCHA CALLEJERA: Pagano y Psycho Clown se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Los Garza (Ángel y Berto) (***).
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA | TRIPLE AMENAZA: Flammer retuvo ante Faby Apache y Natalya (***).
- MEGACAMPEONATO AAA: Hijo del Vikingo retuvo ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano (***1/2).
► NXT Heatwave 2025
- Fecha: domingo 24 de agosto de 2025
- Ciudad: Lowell, Massachusetts
- Arena: Lowell Memorial Auditorium
- Asistencia: 1 mil 830 personas
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice venció a Jaida Parker y Kelani Jordan (***).
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) retuvieron ante Hank Walker y Tank Ledger (***).
- CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS TNA | TRIPLE AMENAZA: Ash by Elegance se convirtió en la nueva campeona al vencer a Jacy Jayne (c) y Masha Slamovich (***1/2).
- Blake Monroe venció a Jordynne Grace (****).
- Ethan Page y Chelsea Green vencieron a Tavion Heights y Tyra Mae Steele (**1/2).
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans (****).
► WWE Clash in Paris
- Fecha: domingo 31 de agosto de 2025
- Ciudad: París, Francia
- Arena: Paris La Défense Arena
- Asistencia: 30 mil 343 personas
- Roman Reigns venció a Bronson Reed (***).
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) retuvieron al vencer a The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (***).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Nikki Bella (**1/2).
- GOOD OL’ FASHIONED DONNYBROOK MATCH: Rusev venció a Sheamus (***1/2).
- John Cena venció a Logan Paul (****).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE | TRIPLE AMENAZA: Seth Rollins retuvo ante CM Punk, Jey Uso y LA Knight (***1/2).
► Worlds Collide Las Vegas
- Fecha: viernes 12 de septiembre de 2025
- Ciudad: Paradise – Las Vegas, Nevada
- Arena: Cox Pavilion at the Thomas & Mack Center
- La Parka, Laredo Kid, Octagon Jr. y Mascarita Sagrada vencieron a Latino World Order (Cruz del Toro y Joaquín Wilde), Lince Dorado y Mini Abismo Negro (***1/2).
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Natalya venció a Faby Apache (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown retuvieron ante The New Day (Kofi Kingston y Grayson Waller) (con Xavier Woods) (**1/2).
- Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a Finn Bálor y Roxanne Pérez (**1/2).
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo ante Ethan Page, Dragon Lee y JD McDonagh (***1/2).
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio se convirtió en el nuevo campeón al vencer a Hijo del Vikingo (***).
► WWE Wrestlepalooza
- Fecha: sábado 20 de septiembre de 2025
- Ciudad: Indianapolis, Indiana
- Arena: Gainbridge Fieldhouse
- Asistencia: 15 mil 176 personas
- Brock Lesnar venció a John Cena (**1/2).
- The Vision (Bronson Reed y Bron Breakker, con Paul Heyman) vencieron a Jey Uso y Jimmy Uso, con LA Knight como réferi especial (***1/2).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL, VACANTE: Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva campeona al vencera Iyo Sky (***1/2).
- CM Punk y AJ Lee vencieron a Seth Rollins y Becky Lynch (****).
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Drew McIntyre (***1/2).