Guerreros e Infernales vencieron a la Don Callis Family

El duelo del morbo enfrentó a la Don Callis Family contra una mezcla de Guerreros e Infernales, esto tras la traición del Hechicero, quien se unió a los importados.

Fue así que Último Guerrero, Gran Guerrero, Euforia y Averno se enfrentaron a una peligrosa cuarteta integrada por Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Rocky Romero y el propio Hechicero.

La lucha inició con una breve confrontación entre todos los participantes, pero pronto se dio paso al duelo técnico entre El Guerrero y Kyle Fletcher, quienes intercambiaron llaves y contrallaves. A medida que los demás luchadores se incorporaban al combate, los miembros de AEW comenzaron a hacer trampa, aprovechando una distracción del réferi para atacar en grupo a un solo rival. No obstante, los del CMLL respondieron con la misma estrategia, llevando la batalla fuera del ring con intercambios de golpes por todos lados.

El dominio pasó de un bando a otro: primero AEW impuso su fuerza con ataques en montón que dejaron sin respuesta a sus oponentes, pero luego los rudos del CMLL tomaron el control con una ofensiva de 4 contra 1 que niveló las acciones. Averno y Euforia lograron resistir los embates de sus rivales y, junto con los Guerreros e Infernales, retomaron el control, aunque la intensidad del combate se mantuvo con constantes cambios de ritmo.

Hacia el cierre, seis luchadores se enredaron en un intento simultáneo de suplex, pero Hechicero, Fletcher y Takeshita lograron imponerse y recuperar momentáneamente el dominio. Sin embargo, cuando Rocky Romero quiso sellar el triunfo con un ataque aéreo sobre Gran Guerrero, su exceso de confianza le costó caro: el luchador del CMLL lo sorprendió y lo derribó desde lo alto, asegurando así la victoria para su equipo.

Los Guerreros and Los Infernales beat the Don Callis Family in a great match! CMLL is destroying AEW tonight! #MartesDeArenaMéxico #CMLL

CMLL- 4

AEW – 1

pic.twitter.com/xuNLWVCdsM

— 🅰️🅾️ (@KXNGAO) June 18, 2025