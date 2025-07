Nuevas rivalidades y retos se preparan en el Consejo Mundial de Lucha Libre, mismos que toman tintes muy interesantes, enfocados al gran evento del Aniversario; de todo ello se hace recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Por tercera semana consecutiva, The Beast Mortos apabulla a Esfinge y ahora va tras su título mundial. Por su parte Volador Jr. aspira al cetro de Flip Gordon. Guerreros Laguneros e Infernales siguen su rivalidad, que está tornándose peligrosa y no tardan el llegar al punto de no retorno.

La joven japonesa Yuki Mashiro inició su campaña en México, presentándose en la función de Viernes Espectacular, mostrando una propuesta ágil y fresca. Sin duda su presencia dará una variante a las Amazonas del Ring.

En el plano internacional, Lluvia se impuso en el torneo «Queen of Indies 2025» de Pro Wrestling Revolution e IWC. El evento fue celebrado en Colorado, Estados Unidos. En la competencia participaron siete luchadoras en un formato de luchas de eliminación directa. En la gran final, «La Pequeña Tentación» se impuso a la texana Hyan, ganadora del año pasado. Cabe mencionar que también participó Jarochita, quien fue eliminada por Lluvia en la primera ronda.

Por último, la Arena Puebla se declara lista para celebrar en grande su 72 Aniversario, donde se disputará el Campeonato Barroco 2025.

No demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 11/julio/2025

Gran presentación de Yuki Mashiro en su debut en la Arena México, logró el triunfo junto a Lluvia y Kira frente a las rudísimas Dark Silueta, Hera y Olympia.

Los Campeones Nacionales de Tríos, Felino Jr., El Cobarde y El Hijo de Stuka Jr., resistieron el embate de Los Dragones y conservaron su título en una lucha que mantuvo al público al filo de la butaca. Los Herederos concretaron su primera defensa.

The Beast Mortos logró una contundente victoria sobre Esfinge y lanzó un reto por el Campeonato Nacional Semicompleto CMLL. El Faraón que Rige aceptó el desafío del gladiador de AEW.

La rudeza les pasó factura a Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia) ya que fueron descalificados por castigar sin control a Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa (11:24).

2) Kira, Lluvia, Yuki Mashiro vencieron a Dark Silueta, Hera, Olympia (12:14). Debut of Yuki Mashiro

3) Dulce Gardenia, Hijo del Pantera, Valiente Jr. vencieron a Alom, Okumura, Yutani (11:10).

4) Campeonato Nacional de Tríos: El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. © vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. (14:30) defendiendo el título

5) Mano a mano especial: The Beast Mortos venció a Esfinge (12:35).

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto (11:18) por DQ

• Sábado de Arena Coliseo – 12/julio/2025 – Coliseo versus Guadalajara

La japonesa Yuki Mashiro continuó con paso firme en México y, junto a Reyna Isis y Skadi, superó a Dark Silueta, Valkyria y Nexy, representantes de la Arena Coliseo de Guadalajara.

A pesar de su gran entrega sobre el encordado, Calavera Jr. I y II no lograron salir con la mano en alto. Futuro y Max Star se impusieron con su impresionante velocidad.

Los Depredadores (Magnus, Rugido y Vegas Depredador) dieron una demostración de su rudeza sin control a Los Magníficos (Fantástico, Adrenalina y Astro Oriental) en el encuentro semifinal.

Neón, Volador Jr. y El Hijo del Villano III sellaron con autoridad una noche redonda para la CDMX al derrotar a los tapatíos Bárbaro Cavernario, Zandokan Jr. y Esfinge en el turno estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fury Boy y Poseidón venció a Rav y Shezmu (14:20)

2) Espanto Jr. y Raider vencieron a Gallo Jr. y Ráfaga Jr. (18:29)

3) Relevos Increíbles: Reyna Isis, Skadi, Yuki Mashiro vencieron a Dark Silueta, Nexy, Valkiria (14:38)

4) Futuro y Max Star vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (15:55)

5) Magnus, Rugido, Vegas Depredador vencieron a Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico (12:09)

6) Relevos Increíbles: Hijo del Villano III, Neón, Volador Jr. vencieron a Bárbaro Cavernario, Esfinge, Zandokan Jr. (12:18)

• Domingo Familiar de Arena México – 13/julio/2025

Nueva victoria para Yuki Mashiro en México junto a La Catalina formó una estupenda dupla que se llevó el triunfo en el tercer duelo de la tarde al derrotar a Persephone y Sanely.

Okumura, Yutani y Guerrero Maya Jr. impusieron su vehemencia y se llevaron la victoria en el evento especial al derrotar a Blue Panther Jr., Hijo de Blue Panther y Dark Panther con una plancha del originario de Hiroshima.

En una batalla que quedará en la memoria colectiva, Templario y Difunto ofrecieron un mano a mano lleno de entrega. El Guerrero León se apoderó del triunfo, pero El Rey del Inframundo demostró ser un poderoso rival.

Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Titán cerraron el Domingo Familiar en la Arena México con una gran victoria sobre Volador Jr., Bárbaro Cavernario y El Valiente. El Joven Maravilla se lanzó sobre El Depredador del Aire, mientras sus aliados concretaron el resultado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro Boy Jr. y Oro Jr. vencieron a Kamelot y Robin

2) Arkalis y Rayo Metálico vencieron a Disturbio y Troglodita

3) La Catalina y Yuki Mashiro vencieron a Persephone y Sanely

4) Guerrero Maya Jr., Okumura, Yutani vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther

5) Mano a mano: Templario venció a Difunto

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Titán vencieron a Bárbaro Cavernario, Valiente, Volador Jr.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 14/junio/2025

Hera enloqueció ante Yuki Mashiro y fue descalificada junto a Metálica ante la japonesa y Skadi.

Robin logró la hazaña en El Templo del Dolor dando cuenta de Capitán Suicida y se convirtió en el segundo contendiente al Campeonato Barroco 2025, que se definirá la siguiente semana.

Los Infernales (Euforia y Mephisto) dejaron sentir su furia sobre La Fuerza Poblana (Stigma y Xelhua) derrotándolos en el evento especial.

Atlantis Jr. estaba prácticamente con la victoria en sus manos, pero Averno sacó a relucir su colmillo largo y retorcido en este mano a mano.

El Sky Team se apuntó la victoria en una noche impresionante en El Templo del Dolor, que lució un lleno espectacular, ante Volador Jr., Último Guerrero y Gran Guerrero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Maligno y Sombra Diabólika vencieron a Amnesia y Hijo de Centella Roja

2) Skadi y Yuki Mashiro vencieron a Hera y Metálica por DQ

3) Torneo Cibernético – Campeonato Barroco CMLL 2025 – Segunda Semifinal: Robin venció a Hijo del Pantera, Capitán Suicida, El Novato, El Vigia, Tapatío, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Black Tiger, El Malayo. Orden de eliminación: Black Tiger, Tapatio, Calavera Jr. II, el Malayo, Astral, Calavera Jr. II, Hijo del Pantera, Vigia, Capitan Suicida, quedando Robin como segundo finalista

4) Euforia y Mephisto vencieron a Stigma y Xelhua

5) Averno venció a Atlantis Jr.

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Gran Guerrero, Último Guerrero, Volador Jr.

• Martes de Arena México – 15/julio/2025

Persephone y Reyna Isis mostraron estrategia y poder para superar a las Campeonas Nacionales de Parejas, Skadi y Kira, en la tercera batalla de esta noche.

La furia desbordada de Bárbaro Cavernario terminó por costarles el combate a Los Bárbaros (completados por Terrible y El Elemental). Dragón Rojo Jr., triunfó por la vía de la descalificación junto a Dragón de Fuego y Dragón Legendario.

El Hijo del Villano III y El Valiente fueron descalificados ante Star Jr. y Esfinge, quienes triunfaron en dos caídas al hilo. La victoria pasó a segundo término para Esfinge, quien reavivó su reto de Máscara contra Máscara en contra de El Valiente.

Magnus y Rugido fueron los aliados perfectos de Volador Jr. en una contundente victoria ante Máscara Dorada, Titán y Flip Gordon. Al final, El Depredador del Aire lanzó un desafío directo a Gordon por el Campeonato Histórico de Peso Medio.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Disturbio venció a Leono (9:07)

2) Rayo Metálico y Stigma vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (12:00)

3) Persephone y Reyna Isis vencieron a Kira y Skadi (11:40)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible (15:28) por DQ.

5) Esfinge y Star Jr. vencieron a Hijo del Villano III y Valiente (11:48) por DQ.

6) Magnus, Rugido, Volador Jr. vencieron a Flip Gordon, Máscara Dorada, Titán (11:39).

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 15/julio/2025

En el combate especial de Microestrellas, el carisma de Kemonito y la agilidad de Duende Blanco se impusieron sobre las travesuras de Kemalito y Tengu, llevándose el triunfo.

Dulce Gardenia, Star Black y Ráfaga Jr. frenaron la experiencia y rudeza de Stuka Jr., Arlequín y Gallero, quedándose con la victoria. Después del resultado, Stuka Jr. retó a Dulce Gardenia a un mano a mano.

Dark Silueta, Sanely y Valkyria sacaron el colmillo y se impusieron a Yuki Mashiro y Las Chicas Indomables(Lluvia y Jarochita). La Ruda #1 retó nuevamente a Lluvia por el Campeonato Femenil de Occidente.

Hechicero regresó con fuerza a la Arena Coliseo Guadalajara, pero fue la tercia técnica de Místico, Templario y Atlantis Jr. quienes se adueñaron de la lucha estelar, imponiéndose ante Ángel de Oro, Niebla Roja y Hechicero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Cow Boy, Makará, Omega vencieron a Black Boy, Shezmu, Temerario

2) Leo, Omar Brunetti, Tapatío vencieron a Cris Skin, El Persa, Prince Drago

3) Duende Blanco y KeMonito vencieron a KeMalito y Tengu

4) Dulce Gardenia, Ráfaga Jr., Star Black vencieron a Arlequín, El Gallero, Stuka Jr.

5) Dark Silueta, Sanely, Valkiria vencieron a La Jarochita, Lluvia, Yuki Mashiro

6) Atlantis Jr., Místico, Templario vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja

