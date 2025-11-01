Guerrero Maya Jr. es el nuevo Rey del Inframundo 2025 del CMLL

Durante las festividades del Día de Muertos en el CMLL, Guerrero Maya Jr. se proclamó Campeón Rey del Inframundo 2025, al derrotar en un cuadrangular a Difunto, Adrenalina y Villano III Jr. durante la edición especial de Viernes Espectacular en la Arena México.

El enmascarado ahora rudo, conocido por su agilidad y maestría en las quebradoras, superó a sus rivales poco a poco, mientras Adrenalina y el Villano quedaron fuera de acción, se enfrentó a un poderoso rival en la final.

► Momentos claves

La recta final estuvo marcada por intercambios de quebradoras y contrallaves. El momento decisivo llegó cuando Guerrero Maya Jr. conectó su Quebradora Maya sobre Difunto, tras una secuencia de dominio técnico en la que el enmascarado resistió los intentos de rendición de sus oponentes. Esa maniobra le valió la cuenta definitiva y el título del torneo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con el trono del Inframundo en su poder, Guerrero Maya Jr. gana un impulso importante en su carrera, algo que había perdido en los últimos años, pero abre la puerta a que pueda tener nuevos retos, incluso una rivalidad con Difunto, aunque hay que recordar que ya tiene un reto lanzado con Xelhua.