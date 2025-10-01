WWE NXT ESENCIAL | La guerra entre NXT y TNA

En NXT, hubo una nueva invasión de TNA Wrestling, y todo terminó en un caos. Sí, así al tirano de Israel no le haya gustado que WWE nombrara un evento especial bajo la denominación de Invasion, y menos un 7 de octubre. En todo caso, WWE cedió ante el poder y la censura y claudicó ante Israel, que impone su voluntad sin más.

Ahora, el show del próximo 7 de octubre se llamará NXT Showdown y todo quedó listo en esta reciente edición de NXT. La función abrió con el nuevo Campeón NXT, Ricky Saints, quien llegó a mostrar su felicidad por vencer a Oba Femi, pero rápidamente fue interrumpido por la Campeona NXT, Jacy Jayne, quien lo felicitó, pero le expresó su gran preocupación por la invasión de TNA.

► Así fue la gran guerra de TNA Wrestling y NXT

En eso, la Gerente General de NXT, Ava, apareció para nombrarlos capitanes de sus equipos, ya que deberán luchar en 5 vs. 5 al estilo tradicional de Survivor Series en NXT Showdown, ante TNA. La figura de autoridad de TNA, Santino Marella, apareció. Y tras dejarle claro a Israel que «esto no era una invasión, sino una confrontación», designó a Mike Santana y Kelani Jordan como capitanes de sus equipos, pese a que Jordan es de NXT, pero dijo que confía en la actual Campeona de las Knockouts TNA.

Luego, Je’Von Evans logró suavizar un poco las cosas, al hablar amablemente con Leon Slater, el actual Campeón de la X-Division TNA, y a quien buscará quitarle el título en TNA Bound For Glory 2025. Shawn Spears y Niko Vance le reclamaron por ser amigos en medio de la invasión, y se pactó una lucha para más adelante en la velada.

Tras esto, Ethan Page hizo una promo amenazando a Hijo de Dr. Wagner Jr., lo retó a salir al ring, pero quien apareció fue Mustafa Ali, de TNA, quien dijo que hace dos años, había ganado una oportunidad por el Campeonato Norteamericano NXT, pero a los pocos días lo llamaron para decirle que estaba despedido, así que había llegado el momento de reclamar su oportunidad este próximo 7 de octubre.

Finalmente, tras la victoria de Evans y Later sobre Spears y Vance, tanto el elenco de TNA como de NXT apareció y rápidamente hubo una revuelta, en donde los golpes fueron y vinieron, dejando caliente todo para que se defina el próximo martes en NXT Inva… NXT Showdown.