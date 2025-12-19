Guerra de Titanes 2025: Dónde ver el evento de AAA

Guerra de Titanes cierra este 2025 con un evento bastante interesante, donde elementos de Lucha Libre AAA, WWE y NXT se mezclan para tener un gran cierre de año, el primero bajo el dominio de TKO de la empresa mexicana.

► Ethan Page y El Hijo de Dr. Wagner Jr., el eje del evento

Ethan Page, Campeón Norteamericano de NXT y Campeón de Parejas Mixtas AAA, volvió a enfrentar al El Hijo de Dr. Wagner Jr., ahora con el Campeonato Latinoamericano AAA en juego, después que el mexicano falló en su intento por el título de la marca estadounidense.

► Rey Mysterio en AAA

Uno de los momentos más llamativo es regreso de Rey Mysterio. La leyenda hará equipo con Rey Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano.

La función también presentará el enfrentamiento de Dragon Lee vs. El Hijo del Vikingo, en lo que es una rivalidad que poco a poco se hace más grande desde la traición del ex Megacampeón de AAA con el enmascarado.

Además, la lucha extrema Carnival of Carnage verá chocar Wyatt Sicks contra Psycho Circus y Pagano, en un auténtico carnaval de caos que reforzó el carácter violento y espectacular del evento.

► Cartel de Guerra de Titanes 2025

Campeonato Latinoamericano AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Ethan Page

El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Ethan Page Campeonato Mundial Crucero AAA: Laredo Kid (c) vs. Je’Von Evans vs. Jack Cartwheel

Rey Mysterio & Rey Fénix vs. Dominik Mysterio & El Grande Americano

El Hijo del Vikingo vs. Dragon Lee

Wyatt Sicks vs. Psycho Circus (Psycho Clown, Murder Clown y Dave The Clown) & Pagano — Carnival of Carnage

Natalya, Faby Apache & Lola Vice vs. Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra & Maravilla)

Mr. Iguana & Niño Hamburguesa vs. La Parka & Octagón Jr. vs. LWO (Cruz Del Toro & Joaquin Wilde) vs. Los Americanos

► ¿Cuándo será Guerra de Titanes 2025?

Guerra de Titanes 2025 se realizará en la Arena Guadalajara el próximo 20 de diciembre, y podrá ser visto por el canal oficial de YouTube de AAA completamente gratis a partir de las 8:00 PM.