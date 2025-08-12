GSP escéptico sobre que podría significar que UFC elimine los PPV

Georges St-Pierre, miembro del Salón de la Fama de la UFC y una de las mayores estrellas de su época, sabe lo importante que fue el modelo de pago por evento para sus ingresos durante su ilustre carrera. Y con la inminente era UFC-Paramount que anuncia el fin del pago por evento, no está tan seguro de que sea algo positivo para los luchadores.

«Podría ser bueno para la UFC como promotor, pero terrible para los luchadores«.

La UFC y Paramount anunciaron el lunes un acuerdo masivo de transmisión por siete años y 7,700 millones de dólares, que comienza en 2026. Este acuerdo otorga a Paramount los derechos exclusivos para los 43 eventos anuales de la UFC, incluyendo 13 eventos numerados de gran importancia, que estarán disponibles para cualquier persona con una suscripción a Paramount+, poniendo fin al modelo de pago por evento que ha sido fundamental para la UFC desde su creación en 1993.

Si bien el cambio ha sido visto como positivo para los fanáticos, que ya no tienen que pagar 79,99 por un PPV de UFC, aún no hay claridad sobre lo que significa para los luchadores , especialmente los campeones y algunos grandes nombres que estaban acostumbrados a recibir una parte de las ventas de PPV como parte de sus contratos.

Durante su reinado como campeón de peso wélter de la UFC, de 2008 a 2013, St-Pierre cargó con la promoción como su principal atractivo, y en 2011, el presidente de la UFC, Dana White, lo declaró «por mucho, la mayor estrella de PPV en las artes marciales mixtas». Hablando por experiencia, St-Pierre simplemente se pregunta cómo los mejores peleadores, que de otro modo habrían ganado puntos de PPV, podrán seguir haciendo negocios con la UFC.

«Cuando competía, tuve una gran discusión para negociar mi contrato. Podría decirle a la UFC: ‘Oigan, si quieren que me encargue de toda la promoción, quiero ser socio. Quiero una porción del pastel para negociar una parte de los ingresos del PPV. Porque si me encargo de toda la promoción, los estoy ayudando, pero ustedes necesitan ayudarme. Necesitan convertirme en socio’. Así que podría ser perjudicial para los peleadores, ya que tendrían menos influencia. Eso es lo que pienso. Creo que esto les dará a los grandes nombres cierta influencia para discutir y negociar más dinero.

Su compañero y miembro del Salón de la Fama de la UFC, Chris Weidman, predice que habrá «mayores pagos garantizados» para los campeones de la UFC. Queda por ver si esto sucederá, e incluso entonces, los luchadores podrían no saber si realmente compensará lo que podrían haber ganado con las reducciones directas de las ventas de pago por evento.