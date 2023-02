GSP aconseja Pimblett como lidiar con las criticas

Paddy Pimblett no está teniendo un gran comienzo en 2023, a pesar de que sigue invicto en UFC. La estrella británica habló sobre el momento difícil que ha tenido con las críticas de los fanáticos que han recibido después de su actuación más reciente en el octágono.

Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) derrotó al veterano Jared Gordon por decisión unánime en el evento coestelar de UFC 282 en diciembre pasado. Sin embargo, muchos han expresado su creencia de que Pimblett perdió la pelea. Es por eso que Pimblett buscó el consejo de un grande de todos los tiempos en el deporte, Georges St-Pierre .

“Obviamente, mi última actuación no fue la mejor, ¿sabes a lo que me refiero?. Este es el primer podcast que hago desde entonces. Mi última actuación no fue la mejor. No me veía ni la mitad de bien de lo que creo que soy en esa pelea, y mucha gente piensa que perdí.

“Estoy viendo cosas en línea constantemente, ‘Oh, perdió. Fue un robo. Esto y aquello.’ Y tuve que mantenerme alejado de las redes sociales porque no puedo involucrarme en eso.

“Mucha gente piensa que perdí y, para ser honesto, realmente no sé cómo manejarlo y quería preguntarte porque tienes más experiencia de la que yo tendré”.

St-Pierre, ex campeón de peso mediano y welter de UFC, ha estado en una situación similar a la que Pimblett se encuentra hoy. El canadiense tenía un consejo listo para Pimblett.

“Todos los grandes peleadores tienen peleas que la gente dice que perdieron. Cuando luché contra Hendricks, algunas personas pensaron que lo había vencido. Todos, Jon Jones, incluso Khabib contra Gleison Tibau. Cada chico. Todos tienen peleas de las que no están tan orgullosos. Todos. Algunos días te despiertas y las cosas simplemente no salen como esperabas. La gente olvida que pelear es lo mismo.

“No siempre es el mejor boxeador el que gana la pelea. Es el peleador que pelea mejor el que gana la pelea esa noche. Tal vez esa noche, simplemente no fue tu noche. … Lo que hice en mi caso, cuando tuve actuaciones de las que no estaba tan orgulloso, tomo nota de las cosas que hice antes de la pelea y trato de hacer una evaluación de lo que debo hacer diferente, y yo trata de no repetir el mismo error. Es difícil de hacer. A veces simplemente te despiertas y algunos días en el entrenamiento soy solo un segundo más lento y realmente no sabes por qué”.

Pimblett, quien está lidiando con una lesión en el pie y está programado para someterse a una cirugía en marzo , agradeció el consejo de St-Pierre. Realmente cree que es mucho mejor que Gordon, pero simplemente no pudo demostrarlo por completo en la noche de la pelea.

“Siento que tuvo la mejor actuación que tuvo, y yo no me desempeñé con todo mi potencial. Tienes razón, en el futuro, podríamos volver a ejecutar eso. He visto que ya tiene una pelea reservada. Tiene una pelea reservada contra Bobby Green, pero no creo que pueda pelear hasta el final del año después de esta cirugía, así que veremos cómo se desarrolla todo”.