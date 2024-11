El «TakeOver» internacional de Grizzled Young Veterans continúa imparable. Este 2024, Zack Gibson y James Drake han llevado su arte a más lugares que nunca en toda su carrera. Y el año, ya saben, aún no ha terminado.

Tras debutar bajo el paraguas del CMLL, NJPW o AEW, entre otras casas, ahora los británicos se estrenan en ROH, yendo contra Gates Of Agony, Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) y The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds). Desafortunadamente, no habrá a priori ninguna oportunidad titular en liza, pero quizás los ganadores acaben posicionándose como retadores por el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

Apuntar que este combate se grabó el pasado día 7 desde el Amica Mutual Pavillion de Providence (Rhode Island, EEUU), pero formalmente podemos decir que tal debut tiene fecha de hoy, por ser el día en que se emite vía HonorClub.

James Drake ha comentado así su implicación vía X (Twitter).

Ring of Honor debut.



In the 00’s, when we started wrestling we would seek out DVDs of ROH to study what eventually would be the style of modern day professional wrestling.



When ROH came to the UK, we saw exactly what it was about first hand at the @LpoolOlympia.



As a life… https://t.co/cB7phPaUG9