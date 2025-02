Gregory Rodrigues revela problemas graves antes de UFC Fight Night 251

Gregory Rodrigues fue detenido por el veterano Jared Cannonier en su primer evento principal de UFC el pasado sábado en Las Vegas, y resulta que su recuperación posterior al corte de peso no fue ideal.

“Robocop” tuvo un gran primer round en UFC Vegas 102 , derribando a Cannonier varias veces en los primeros cinco minutos de su pelea de peso mediano, pero luego de eso bajó el ritmo. Cannonier lo lastimó gravemente al final del tercer round, derribando al brasileño con un codazo y anotando el paro a los 21 segundos del cuarto round.

Rodrigues, que cumplió 33 años el lunes, emitió un comunicado en las redes sociales para abordar la derrota y citó “varios problemas” que ocurrieron antes de la pelea.

“Hoy es mi cumpleaños y, aunque fue un día duro en el trabajo, estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Muchas gracias al equipo de UFC por la oportunidad. Me siento realmente honrado de haber compartido el octágono con el número 7 de la división. Cannonier es un peleador con mucha experiencia que me enseñó mucho en esta pelea. Vi varios detalles que se pueden mejorar, cosas que se cambiarán. Ganar Fight of the Night fue un regalo para dos guerreros que no tenían miedo de ir a la batalla.

“La mayoría de la gente no lo sabe, pero tuve serios problemas para recuperarme después de perder peso; mi cuerpo simplemente no respondía. Sigo preguntándome cómo habrían sido las cosas si hubiera estado al 100 %… Pero no hay historias tristes aquí: ¡Robocop nunca muere! ¡Es hora de recargar, reiniciar el sistema y actualizar, porque apenas estoy comenzando!”