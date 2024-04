Grayson Waller y Austin Theory ganaron el Campeonato de Parejas SmackDown en WrestleMania XL para sorpresa de todo el mundo pues nadie esperaba nada de ellos, además de que el momento en que descolgaron los cinturones fue tan temprano como rápido y no faltaron los fanáticos que quedaron alucinados. Ahora, los dos rudos están comenzando un reinado que veremos a dónde los lleva, si únicamente son campeones de transición o realmente dejan su huella en la división.

► El objetivo de Grayson Waller y Austin Theory

Eso sí, ellos, al menos eso dicen en WWE’s The Bump, tienen la intención de ser los mejores campeones de la historia y devolverle la relevancia al título; un título que en el episodio de SmackDown del 19 de abril debería recibir un nuevo diseño y un nuevo nombre, de acuerdo a lo ocurrido con el ahora Campeonato Mundial de Parejas en Raw el 15 de abril.

GW: «Indudablemente».

AT: «Somos el mejor equipo en cualquier tipo de lucha«.

GW: «¿Ves todas esas caídas? Subiendo (por la escalera) lentamente con dolor. No estamos ni un poco lastimado. Simplemente me mantuve alejado, me mantuve abajo. Estas personas son demasiado tontas para prestarnos atención. Entonces, cuando llega la oportunidad, bang, bang, bang, estoy arriba. Somos los nuevos campeones de parejas. Oh, el silencio en Filadelfia, que de alguna manera nos gusta. No queremos los aplausos. Me hizo realmente feliz ver cuán decepcionada estaba toda esa multitud al vernos ganar estos campeonatos de parejas. Acostúmbrate».

GW: «No estamos simplemente felices de ser los campeones. Estamos aquí para ser los mejores campeones de parejas de todos los tiempos. Ya somos el mejor equipo en el mundo en este momento. Lo que pasa con la división de parejas en la WWE es que está repleta. Raw, SmackDown, NXT también, el draft está por llegar. Hay muchos buenos equipos, pero nosotros somos superestrellas. Eso es lo que nos diferencia de todos los demás. Somos superestrellas, y estamos devolviendo la relevancia a estos campeonatos de parejas«.