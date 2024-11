Grayson Waller: «WWE WrestleMania nunca será en Australia»

En 2023, hablando de su choque con John Cena en Money in the Bank, Grayson Waller pedía a WWE una próxima edición de WrestleMania en Australia:

«Entonces Cena dice que quiere WrestleMania en Londres. Nadie quiere WrestleMania en Londres… Londres es terrible. No sé por qué alguien querría tener el espectáculo allí. Así que salgo y doy una mejor idea: tenemos WrestleMania en Australia».

► De la petición a las dudas

En 2024, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, el luchador pone en duda que eso vaya a suceder algún día.

“Si tengo que ser honesto, no, Australia, lo siento, no va a suceder. La diferencia horaria es complicada, y entiendo eso. WrestleMania es un show tan grande—es nuestra vitrina, y queremos la mayor cantidad de espectadores posible. Creo que en Australia sería un proceso muy difícil, especialmente con todo el traslado de equipo. Es un gran esfuerzo. Pero creo que llevar algo como Elimination Chamber allí ya es enorme. No creo que la gente se dé cuenta de lo importante que fue. Ese show es el que prepara WrestleMania. Todo lo que pasa en ese evento conduce al show más grande del año.”

“Así que para mí, no creo que WrestleMania llegue alguna vez a Australia. ¿Me encantaría que sucediera? Obviamente, significaría muchísimo para mí, pero soy realista. Creo que Australia tiene la oportunidad de albergar más shows importantes. He escuchado algunos rumores de que podríamos volver pronto, y creo que preferiría que Australia se destacara por sí misma y dijera, ‘Este es nuestro territorio, y esto es lo que hacemos.’ Tenemos tantos australianos en WWE en este momento que podríamos casi llenar un show solo con australianos.”

¿Dónde te gustaría ver un futuro WWE WrestleMania?

