Grayson Waller volvió a luchar en Pro Wrestling Australia (PWA) en octubre de 2024 gracias a un permiso de WWE; enfrentó a Jimmy Townsend en el evento Black Label Colosseum. Habían pasado tres años desde la última vez del luchador en la promotora de su país natal, donde estuvo luchando de 2017 a 2021 bajo el nombre de Matty Wahlberg.

► WWE y las indies

Durante una reciente entrevista con The West Sport, el ex campeón en parejas se acordó de aquella ocasión y celebró que su actual compañía tenga conexiones con la escena independiente:

«Creo que para WWE fue un ‘sí’ rápido. Tenía una gran presentación planeada, pero no necesité nada de eso. Creo que ahora mismo, WWE está muy enfocada en retribuir y en involucrarse con las independientes. Ves a Judgment Day regresando a OTT en Irlanda, me viste a mí, tienes a Nakamura regresando a Japón. No siempre es posible tener shows en esos lugares, pero puedes enviar a tu talento de vuelta, a quienes son de esos lugares, y aún así representar, lo cual creo que es una gran idea. Creo que es una de las mejores cosas que han hecho.

Para mí personalmente, nunca voy a olvidar de dónde vengo. Si no fuera por PWA, yo no estaría en WWE y soy muy realista respecto a eso. Así que si alguna vez hay oportunidades para retribuir a PWA, siempre voy a hacerlo. Sé que hay mucho talento en Australia, siempre estoy observando, siempre estoy al tanto de quién está ahí y si hay oportunidades para devolver algo. Por ejemplo, entrené a Jimmy Towns y quería ver dónde estaba él, y la mejor forma de hacerlo es subiéndome al ring con él. No solo estuvo a mi nivel, creo que incluso me empujó un poco en esa lucha, lo cual fue realmente genial de ver.

Cualquier cosa que pueda hacer por la escena australiana, lo haré, porque creo que cuanto más grande y mejor sea la escena australiana, más grande y mejor será WWE, porque estás obteniendo mejor talento, talento que ya está listo para la televisión. Mira a Zaria ahora mismo en NXT, la razón por la que lo está haciendo tan bien es porque ya lo estaba haciendo increíble en Australia. La ven y dicen: ‘Wow, ya estás lista para la televisión.’ Así que, cuanto más hagamos por la escena aquí, más beneficios traerá después para WWE.»