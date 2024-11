Grayson Waller: «Quiero hacer magia con CM Punk»

En 2009, CM Punk estaba en un momento crucial de su carrera en la WWE, consolidándose como una de las principales estrellas de la compañía y fortaleciendo su personaje en el ring. Aquel año fue Campeón Mundial de Peso Completo, tuvo una rivalidad icónica con Jeff Hardy, estableció los cimientos para ser el «Straight Edge Savior»…

🧳😩 Le cash qui a traumatisé une génération et fait passer CM Punk dans une autre dimension 🔙 Il y a 15 ans, le 7 juin 2009, la Straight Edge Superstar encaissait sa mallette #MITB sur Jeff Hardy pour devenir champion du monde à Extreme Rules pic.twitter.com/wmPKIvH08v https://t.co/vOWwVuui4i — Bernard Colas (@BernardCls) June 7, 2024

► Grayson Waller apunta a CM Punk

Nos acordamos de aquellos tiempos pues a ellos hace referencia Grayson Waller hablando de luchar con el «Best in the World» con Chris Van Vliet:

“Hay un tipo con el que creo que haría magia, y ese es CM Punk. Creo que la forma en que Punk hace su trabajo, la forma en que habla… me divertiría mucho con eso. Puedo sentirlo. Incluso en las pequeñas interacciones que hemos tenido: le lancé un poco de provocación antes de que llegara, por si acaso algún día lo hacía, y ahora que está aquí, siento que Punk y yo nos divertiríamos mucho juntos.”

“A veces, ahí es donde surgen los conflictos más intensos, cuando eres demasiado parecido a alguien. Creo que Punk y yo definitivamente tenemos nuestras similitudes. Es alguien con quien me gustaría estar cara a cara, especialmente en el micrófono; tiene una manera de presentarse y una confianza que casi nadie puede igualar. No le importa lo que piensen de él, sea bueno o malo, siempre va a decir lo que piensa, y me encanta esa energía. Me encanta que tenga esa energía, pero quiero devolvérsela. Quiero ver cómo se siente cuando alguien le hace a él lo que él suele hacerle a los demás. Fue lo mismo que sentí con Shawn, un poco. Es como decirle, ‘Shawn, ¿recuerdas cómo eras antes? ¿Cómo se siente que ahora seas tú quien tiene a alguien como tú enfrente?’ Siento eso con Punk. Punk está dominando ahora, pero quiero ser el CM Punk de hace 15 años enfrentándolo y ver cómo reacciona y cómo se siente al respecto.”

