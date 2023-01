Grayson Waller no es ajeno a los reality shows. Antes de adentrarse en la lucha libre profesional fue participante durante 26 semanas en Australian Survivor. Aquellos tiempos quedaron atrás, más aún cuando actualmente es una de las Superestrellas de NXT más exitosas, pero el luchador no se ha olvidado de ellos. De hecho, en su reciente entrevista con nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful, adelanta que quiere participar en MTV The Challenge, un programa donde los concursantes compiten en desafíos extremos por un premio en metálico.

