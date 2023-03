Grayson Waller quiere cambiarle el nombre a un campeonato

Grayson Waller es una de las principales estrellas de NXT, y durante las últimas semanas ha estado atormentando a Shawn Michaels hasta que finalmente se concretó que el miembro del Salón de la Fama WWE apareciera este martes en NXT Roadblock. Allí, luego de desahogarse con el HBK, finalmente se concretó que Johnny Gargano enfrente al australiano en NXT Stand and Deliver este 1 de abril.

► El Campeonato de los Estados Unidos, en la mira de Grayson Waller

Grayson Waller ha tenido una breve aparición en el elenco principal durante su rivalidad con AJ Styles el año pasado; sin embargo, es visto como una de las estrellas emergentes de la marca y que eventualmente podría dar su salto allí de manera permanente, aunque su enfoque está ahorita en la marca de desarrollo.

Durante una entrevista con Roasted, Grayson Waller dijo que planea cambiar el nombre del Campeonato de los Estados Unidos si es que lo llega a ganar. La Superestrella de NXT pretende renombrarlo como el Campeonato de Australia, en alusión a su procedencia.

“Si hay una oportunidad de estar en ese programa, sería un sueño en sí mismo. Yo represento a mi país, represento a Australia cada vez que lucho. Está en mi equipo. Hago eso por una razón. Solo porque me fui de Australia no significa que lo dejé atrás. Mi sueño es luchar en Australia, ya sea en Sydney en Acer Arena o MCG (Melbourne Cricket Ground), han hablado de un gran estadio en Perth. Luchar en algún lugar en el que he estado para ver cricket, para ver rugby, para actuar allí sería enorme. No importa contra quién esté. El único pensamiento que tenía, que sería algo hermoso, es si pudiera ganar el Campeonato de los Estados Unidos en Australia y luego convertir ese campeonato en el Campeonato de Australia. Eso sería algo hermoso. Veo esa bandera estadounidense y no me emociona. No me representa. No quiero tenerlo como el Campeonato de los Estados Unidos, quiero convertirlo en el Campeonato de Australia. Ese es mi plan.“