Grayson Waller: «Mi problema con Austin Theory…»

Según Grayson Waller, Austin Theory no es como los fanáticos de la WWE piensan que es. El equipo A-Town Down Under ha funcionado bien para ambos -fueron Campeones de Parejas WWE- pero también ha habido mucha tensión entre ellos.

► Un buen tipo y un mal tipo

Y ahora Waller explica que su problema con Theory es que este es una buena persona, lejos de lo que pueda parecer en los shows. Promocionando el nuevo WWE Crown Jewel, Grayson habla así de su relación con Austin en The Amin Show:

«Es algo complicado, porque creo que tanto Austin como yo tenemos metas muy ambiciosas en este negocio. Los dos queremos más o menos lo mismo. Como pareja, creo que tenemos una gran química, y fue muy divertido enfrentarnos a #DIY, The Street Profits, Motor City Machine Guns… estos son algunos de los mejores equipos del mundo. Pero ahora en Raw, en Netflix, sabes, obviamente también hay grandes equipos ahí. Sin embargo, creo que ambos nos vemos a nosotros mismos de una forma determinada, y quizás juntos, eso no encaja.

Por ahora, seguimos trabajando como equipo. Tal vez él no lo hace de la misma manera que yo. El problema con Austin Theory es que es un buen tipo. No es lo que la gente piensa que es, y eso a veces me frustra, como que no está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Llegamos al recinto y él quiere parar a tomarse fotos con los niños y los gordos con camisetas negras. Ese no soy yo. Yo estoy ahí para trabajar, estoy ahí por mí mismo, y a veces no coincidimos en la forma de ver las cosas. Pero el problema es que los dos somos tremendamente talentosos, así que como equipo, funcionamos bastante bien.»