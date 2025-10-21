Grayson Waller: «¿No te gusto? ¡Compra un boleto!»

Grayson Waller habla sobre ser una de las Superestrellas WWE más odiadas, las comparaciones con Logan Paul, Bad Bunny en la lucha libre o John Cena y Triple H. Todo ello mientras anda bastante perdido por la programación en estos momentos.

► En palabras de Grayson Waller

Sobre ser uno de los más odiados de WWE

“La gente dice que soy de los tipos más fáciles de odiar en WWE, y eso en realidad es un cumplido. No pienso mucho en dónde está la línea entre el buen ‘heat’ y el ‘heat’ del que hace que la gente cambie de canal, pero creo que hay una diferencia. Hoy en día, ves cosas como el boxeo de influencers, y eso es lo que yo llamaría mal ‘heat’: todo se siente falso, exagerado. Cuando yo hablo mal de alguien, lo digo en serio. No finjo. Hay una línea entre ser entretenido y cruzar un límite, y en WWE sabemos mantener esa línea. Tenemos familias en el público, así que debemos asegurarnos de que todos se diviertan. Aunque, para ser honesto, no me importa si se divierten o no… pero mi jefe sí, así que tengo que pensar en eso.”

Las comparaciones con Logan Paul

“Ser comparado con Logan Paul no es algo negativo. Todo lo que ha hecho en tan poco tiempo es impresionante: dentro y fuera de WWE. Cuando estaba en NXT, entrené con él. Quería entrenar con Shawn Michaels, pero Shawn ya no hace caídas, así que me tocó ayudarlo. Desde ese día noté que le importaba de verdad lo que hacemos. En el vestidor, esa es la línea que marcamos con los famosos: ¿te importa realmente o solo quieres un cheque y atención? Logan no es de esos. Es apasionado y talentoso, y eso molesta a muchos. Si me comparan con él, no me preocupa. Pero también hay diferencias: yo estoy aquí todas las semanas, hago medios, lucho, trabajo en todo. Para mí, WWE lo es todo. Para él, es solo una parte de su vida.”

Los famosos en la lucha libre (Bad Bunny, Jelly Roll, etc.)

“Logan Paul arruinó la lucha de celebridades… porque lo hizo tan bien que todos los que vienen después son comparados con él. Algunos atletas o influencers piensan que pueden entrar directo al evento principal o WrestleMania, pero no entienden que Logan es un atleta especial. He oído de los chicos de NXT que Jelly Roll fue increíble: estaba allí todos los días, entrenando horas, haciendo todo lo que nosotros hacemos. Si alguien pone ese esfuerzo, no tengo problema con que esté aquí. Pero si solo buscan un pago rápido, desaparecerán pronto.”

La ola de talento australiano

“Me hace muy feliz ver tantos australianos triunfando: Rhea Ripley, Bronson Reed, yo, las IIconics en TNA… Cuando empecé a entrenar sabía que el talento existía. Australia ha estado desaprovechada por mucho tiempo, porque estamos lejos y cuesta que nos vean. Hay gente increíble esperando su oportunidad. Zayda, por ejemplo, fue contratada por NXT y está arrasando. Ahora Shawn Michaels y el equipo saben que si quieren alguien bueno, van a Australia. Hay 10 o 15 talentos listos para televisión en dos semanas. Era cuestión de tiempo, y me enorgullece que finalmente esté pasando.”

Trabajar con leyendas como John Cena y Edge

“Entregué mi tarjeta de fan el día que entré a NXT. Es una cuestión de respeto: no quiero comportarme como un fan dentro del ring, porque no podría ser yo mismo. No quiero andar pidiendo fotos en backstage. Prefiero ganarme la foto en el ring… dándote una bofetada en la cara. Esa es la foto que quiero en mi pared. Estar con Cena, sobre todo ahora que es su último año, fue increíble. En su momento era trabajo, yo quería mostrar que estaba a su nivel, pero ahora miro atrás y pienso: ‘Wow, fue un momento genial’.”

El momento con Triple H y el Campeonato de Parejas

“Tengo los títulos en casa, eso representa esa etapa. Siempre ves a la gente teniendo el clásico momento de Triple H señalándolos, y eso es genial para ellos, pero para mí era mi momento. Quería que la foto fuera sobre mí, no sobre él. Con Theory vimos la oportunidad de hacerlo a nuestra manera, de decir: ‘Este momento es nuestro’. Fue un riesgo, pero a veces hay que tomar riesgos en este negocio. ¿Si Triple H dijo algo después? Bueno… no había cámaras de Netflix ahí, así que nadie sabrá lo que pasó. A mí me gusta el misterio. No soy fan del documental Unreal, porque me gusta que la magia de la lucha conserve sus secretos. Si haces algo en cámara, es parte del show. Si lo haces detrás del escenario, eso ya es distinto… y ahí probablemente terminas comiéndote un pedigree en el concreto. Dejémoslo en misterio.”

La vida en el roster principal

“El viaje es lo peor. Es horrendo. Retrasos, vuelos tempranos, dormir poco. Después de un combate de 15 minutos en Raw, tener que levantarte a las 6 a.m. para volar es brutal. El cuerpo duele. La lucha es la parte divertida; me pagan por los viajes. La gente ve el glamour, el show, pero no todo lo que hay detrás para que lleguemos a tiempo. Eso fue un verdadero choque de realidad.”

Mensaje a los fans

“Mucha gente dice cosas malas sobre Grayson Waller, sobre todo en redes sociales. Pero aquí tienen su oportunidad de decírmelo en persona. Si quieres insultarme, compra un boleto, siéntate en primera fila y dímelo cara a cara. Yo estaré feliz de escucharte… y de responderte. Deja de esconderte detrás de la pantalla y ven a divertirte con nosotros en persona.”