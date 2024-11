Grayson Waller: «No quiero ser un babyface de WWE»

Tanto se le odia en la actualidad en WWE SmackDown que quizá no muchos se acuerden de que Grayson Waller era apoyado por los fans en sus inicios en NXT. ¿Podría volver a serlo? Eso le pregunta Chris Van Vliet en una reciente entrevista. El ex campeón en parejas cree que sí pero también está seguro de que no quiere ser babyface.

► Grayson Waller prefiere ser heel

«Es posible, pero realmente no quiero. Lo que más odio de ser ‘babyface’ es que siento que no sería honesto. Creo que todos estos ‘babyfaces’ tienen que fingir que aman a los fans, ¡y yo no soporto a los fans! Pienso que los fans de la lucha libre son los peores fans del mundo. No los fans que pagan para venir y pasar un buen rato un viernes con la familia, eso está bien. Hablo de esos fans que están en línea, esos ‘sabelotodos’ que creen que entienden la lucha, ellos son los peores. Se voltean contra alguien en un instante. A mí no me funciona, no tienen poder sobre mí porque no me importa lo que digan. Puedo hacer lo que quiera. ¿Me odian? Bien, no me afecta. Siento pena por los ‘babyfaces’ que tienen que fingir que les gustan esas personas, darles abrazos y firmarles cosas en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Yo no tengo que lidiar con eso. Lo principal es que no quiero ser ‘babyface’ porque no quiero fingir que tengo que agradarle a esa gente, ¡no los soporto!».

«Y no [me gustan los fans]. Realmente no. No creo que ser ‘babyface’ sea lo mío. Quizá hay un escenario, como cuando luchaba en Australia, donde empezó a pasar de forma natural que la gente me animara, pero yo no cambié quién era. Simplemente respetaban lo que estaba haciendo en ese momento. Incluso volví a Australia hace dos semanas y hubo fans que me animaron, pero no hago esto por eso. Lo hago por el niño de siete años que está viendo lucha libre por primera vez y está tan feliz que trae su cartel que dice ‘la lucha es buena’ y yo voy y golpeo ese cartel tan fuerte como puedo, y él empieza a llorar. Estoy aquí para que la abuelita me grite lo más fuerte que pueda porque odia lo que hago. Estoy aquí para el tipo de 30 años con la camiseta negra, que intenta gritarme ‘¡Apestas, Grayson!’ pero tiene tantos rollos en el cuello que le cuesta respirar bien. Estoy aquí para arruinarle la noche, ahí es donde encuentro alegría; eso es lo que me diferencia de mucha gente.»

¿Te gusta Grayson Waller?

