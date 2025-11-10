Grayson Waller no es muy fanático de WWE Unreal

Hace unos meses, Netflix estrenó «WWE Unreal», una serie de cinco episodios que permite a los fans descubrir los entretelones de la empresa, desde el debut de Monday Night RAW en Netflix hasta WrestleMania 41. A lo largo de la serie, se documentan imágenes de la sala de guionistas de la WWE, los dramas tras bambalinas y la preparación de algunos de sus eventos más importantes del año, ofreciendo al público una visión más profunda de lo que se trabaja tras bastidores en la lucha libre profesional.

► Grayson Waller prefiere el misterio en la lucha libre

Tras el estreno de la serie, varios informes recogieron las reacciones tras bastidores, y esta fue bastante dividida, ya que algunos se mostraron satisfechos con el contenido disponible para los fanáticos, mientras que otros criticaron el grado de acceso que se le dio al Universo WWE. Grayson Waller, por ejemplo, fue uno a quien no le agradó ver cómo se revelaban todos los secretos de la industria, y dejó en claro su punto de vista durante el reciente podcast «Battleground».

«No soy muy fan de ‘Unreal’. Entiendo que es una serie muy entretenida y muchos de mis amigos la han visto y dicen que les encanta, pero a mí me gusta el misterio. No me gusta que se revelen los secretos del mago, pero creo que en la lucha libre hay cierta falta de respeto. Hacerlo frente a las cámaras es diferente a hacerlo tras bambalinas. Cuando se hace frente a las cámaras, es para un espectáculo. Lo hacemos por una razón”

Aunque Waller tiene sus reservas con “Unreal”, hay otros veteranos de la WWE que han sido más vocales en su pronunciamiento, por ejemplo, CM Punk afirmó en su momento que la serie va en contra de todo lo que le han enseñado a lo largo de su carrera.