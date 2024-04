Grayson Waller: «¿New Day? Deberían ser Old Day»

The New Day se formó oficialmente como trío el 28 de noviembre de 2014, en un episodio de Friday Night SmackDown. Xavier Woods, Big E y Kofi Kingston se unieron como una nueva fuerza a tener en cuenta en la división de equipos de WWE. Eligieron ese nombre porque buscaban cambiar sus malas situaciones en ese momento con una nueva actitud, como un nuevo comienzo para ellos. Camino a una década después, aún habiendo quedado atrás sus mejores tiempos, son unos futuros miembros de Salón de la Fama.

► Grayson Waller ataca a The New Day

Y si bien E está lesionado y podría no volver a luchar nunca, Kingston y Woods continúan en activo, por lo que Grayson Waller debería tener cuidado con sus palabras. Y es que mientras hablaba recientemente en WWE’s The Bump el nuevo Campeón de Parejas de WWE con Austin Theory profirió un ataque contra sus compañeros cuando les preguntaron a ambos sobre ellos como posibles oponentes y retadores al título.

AT: [Se ríe] «¿The New Day?».

GW: «¿The New Day? Nah, creo que deberíamos, necesitamos cambiar su nombre. Ha pasado demasiado tiempo. Creo que deberíamos empezar a llamarlos The Old Day. La forma en que se comportaron en WrestleMania, tienen una gran entrada, tienen grandes equipos, pero cuando entran al ring con nosotros, es otra historia. Estoy siendo honesto. Si quieren encontrarnos, hey, tal vez hablen con Adam. Tal vez se encuentren con nosotros en el draft. Nos encantaría luchar contra The New Day y avergonzarlos porque son uno de los mejores equipos de todos los tiempos. ¿Cuántos reinados de campeonato? Todos. No podrían vencernos.»

AT: «Eso es lo que va a pasar. Si The New Day nos enfrentan, estarán en el suelo.»