Grayson Waller: «Los mejores estamos invictos en WrestleMania»

Todos los luchadores más grandes de la historia de WWE perdieron alguna vez en WrestleMania. Hulk Hogan lo hizo con The Rock en la edición 18, The Undertaker con Brock Lesnar en la 30, Shawn Michaels con el mismo Enterrador en la 26, Ric Flair con él en la 24, Triple H con Seth Rollins en la 34 o John Cena con Austin Theory en la 39.

► Invicto en WrestleMania

Y con el «A-Town Down» continuamos destacando que él también perdió, por ejemplo, con Pat McAfee en la 38. En cambio, no así su actual mejor amigo, Grayson Waller, con quien ganó el campeonato en parejas en la 40. Este tuvo en 2024 su debut en «The Showcase of the Immortals». Por ello, si bien una victoria en el show más importante del año es para celebrar, quizá no tanto como para presumir de estar invicto en WM. Pero así lo hace en una recinete entrevista con Going Ringside:

«Con WrestleMania llegando a Las Vegas, va a ser masivo. Yo y Theory estamos enfocados en los campeonatos en pareja. Quien sea que los tenga, necesitamos quitárselos. Estoy invicto en WrestleMania. La gente se olvida de eso. The Undertaker no está invicto en WrestleMania, pero yo sí. Estoy buscando continuar la racha». Cuando se le preguntó si cree que puede superar la racha de Undertaker, Waller respondió: «Él perdió. Perdió varias veces en WrestleMania. Yo no he hecho eso. Los GOATs de WrestleMania no pierden. Gente como yo, gente como Snooki, gente como Nicholas. Los campeones invictos de WrestleMania, esa es nuestra competencia».

► WWE en Jacksonville

En la misma entrevista, Grayson comenta sobre la visita en Holiday Tour que WWE hará a Jacksonville, Florida, el 26 de diciembre:

«Creo que para los fanáticos en Jacksonville, vayan a Ticketmaster ahora. Consigan sus boletos para el 26 de diciembre porque no va a haber alegría viniendo de los Jaguars. Son horribles. Ni siquiera el propio Santa Claus, el rey de la magia, básicamente, podría hacer que Trevor Lawrence sea un buen mariscal de campo. Es físicamente imposible. Si quieres pasar un buen rato en Navidad, no vayas a ver a los Jaguars. Ven a ver WWE. Consigue algo de alegría en tu vida porque sé que la gente de Jacksonville lo necesita.»

